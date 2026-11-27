사진=스포츠월드 김종원 기자

“올해는… 70점 정도 주고 싶어요.”

두 번째 왕관을 쓰고도 자신에게 내린 평가는 오히려 박해졌다. 프로야구 KIA의 간판타자 김도영(23)이 사뭇 진지한 표정으로 골똘히 고민한 결과다.

김도영은 26일 서울 롯데호텔 월드서 열린 2026 신한 SOL KBO 시상식서 정규리그 최우수선수(MVP)를 비롯해 홈런·장타율상과 3루수 부문 수비상까지 트로피 4개를 품었다. 2024년 첫 MVP를 받은 뒤 자신에게 80점을 줬던 그는 올해엔 도리어 10점을 깎았다.

시상식 직후 취재진과 만난 김도영은 “솔직히 2024년의 임팩트는 아니었다고 생각한다. 아직 갈 길이 멀다고 느끼고 있다”고 밝혔다.

사진=KIA타이거즈 제공

그러면서 “(다음 시즌은) 정말 똑똑하게 준비를 해야 할 듯하다”고 운을 띄웠다. 물론 단순 홈런 개수만으로 자신의 한 해를 평가하지 않았다. 2년 전 타율 0.347에 38홈런 40도루를 작성했던 김도영은 올해 타율 0.308에 45홈런 11도루를 기록했다. 홈런은 7개 늘었고, 장타율(0.647)은 같았다.

그는 “타격적인 부분에서 많이 아쉬웠다. 리햅(재활) 시즌이었다고 해도 타율에서 조금 부족했다고 느끼고 있다”며 개선하고 싶은 부분을 짚었다.

내년 목표치를 구체적인 숫자로 설정한 건 아니다. 김도영은 “큰 목표보다는 ‘유격수 풀타임’이라는 작은 목표 하나만 가지고 가고 싶다. 올해도 홈런왕을 목표로 해서 받은 건 전혀 아니었다”며 “(부상 회복 뒤) 풀타임을 목표로 했고 그걸 이루니까 지금 이 자리에 와 있듯 내년에도 똑같이 그렇게 될 것 같다”고 전했다.

사진=KIA타이거즈 제공

그에게 풀타임은 결코 가벼운 목표가 아니었다. 지난해 잇따른 햄스트링 부상으로 30경기밖에 뛰지 못했다. 올해도 시즌 중 코를 다쳐 가슴을 쓸어내렸다. 당시를 떠올린 김도영은 “정말 모든 게 다 떠내려가는 것 같았다. 이루고 싶은 목표를 못 이룬 것 같았다”며 “다행히 큰 부상이 아니어서 여기까지 올 수 있었다”고 돌아봤다. 올해 135경기를 소화했다는 점이 그에게 갖는 의미가 남다른 이유다.

50홈런에 대한 기대도 자연스레 따라붙는다. 김도영은 시즌을 치르면서 홈런 페이스가 좋다면 욕심이 생길 수도 있다고 했다.

지금 더 욕심나는 숫자는 따로 있다. 지난해 8위였던 KIA는 올해 정규리그 3위로 올라섰으나 플레이오프서 삼성에 가로막혔다. 김도영은 “지금 당장은 홈런에 대한 욕심보다는 올해 팀이 3위라는 성적에 그쳤기 때문에 내년에 좀 더 높은 목표로 가고 싶은 마음이 있다”고 목소리를 높였다.

사진=KIA타이거즈 제공

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]