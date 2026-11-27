사진=대한테니스협회 제공

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“‘톱10’ 선수에게 승리를 해서 자신감 많이 얻었다. 잘 유지하는 게 중요하다.”

한국 남자 테니스 대표팀이 국가 대항전인 데이비스컵 파이널8 8강에서 강호 이탈리아에 패했지만 이변을 만들어낸 권순우(139위·충남체육회)는 자신감을 얻었다.

남자 테니스 대표팀은 26일 이탈리아 볼로냐의 볼로냐피에레에서 끝난 2026 데이비스컵 파이널8 이탈리아와의 8강전에서 매치 점수 1-2로 졌다.

첫 단식을 내준 한국은 두 번째 단식에서 권순우가 세계 7위 플라비오 코볼리에 2-1(3-6 7-6<7-3> 7-6<7-5>)로 역전승을 거둬 승부를 원점으로 돌렸다. 권순우가 상대한 코볼리는 올해 프랑스오픈 준우승자다. 얀니크 신네르(2위)가 빠진 이탈리아에서 에이스였다. 권순우가 이변을 연출했지만 한국은 복식에서 져 경기를 내줬다.

경기 후 기자회견에서 권순우는 “컨디션이 100%는 아니었다”면서도 “부담감은 없었다. 오랜만에 경기를 정말 즐기면서 했다”고 돌아봤다. 권순우는 2, 3세트 타이브레이크를 모두 승리했다. 그는 “1세트에서는 코볼리가 나보다 더 잘했다는 것이 분명했다”면서도 “2세트부터 공격적으로 경기하려 노력했다. 그것이 승리로 이어졌다”고 했다.

그러면서 “톱10 선수한테 승리해서 자신감도 많이 얻었지만 이런 느낌을 계속 잘 유지하는 게 중요할 것 같다”며 “올해 부상이 많아서 내년에는 부상 없이 투어 생활을 하는 게 가장 큰 목표”라고 힘줘 말했다.

권순우는 정현(598위·김포시청)과 호흡을 맞춘 마지막 복식에 나서 마테오 베레티니-안드레아 바바소리 조를 상대로 두 세트 모두 타이브레이크까지 끌고 갔으나 0-2(6-7<2-7> 6-7<11-13>)로 패했다.

정현은 “국가를 대표해 경기하기 때문에 더 큰 책임감을 느낀다. 코트에 들어서면 끝까지 싸우려고 노력하는 것 뿐”이라고 했다. 이어 "모든 팀원들과 코치진이 한마음으로 경기를 뛰었다. 원하는 결과를 가져오지 못해서 아쉽지만, 다 같이 노력한 것이 자랑스럽다”며 “다음 시즌을 잘 준비해서 좋은 모습을 보이겠다”고 전했다.

첫 단식 주자로 나선 홍성찬(787위·당진시청)은 로렌초 무세티(27위)에 0-2(0-6 6-7<5-7>)로 완패했다. 홍성찬은 “파이널8 출전은 처음이라 1세트 초반에는 정말 긴장했다. 그러나 점점 편안해졌고 무세티와 경기할 수 있다는 것 자체로 기뻤다”며 “2세트에서는 공격적으로 했고, 즐길 수 있어 좋았다”고 했다.

한국의 데이비스컵 첫 8강 진출을 이끈 정종삼 감독은 이번 대회를 끝으로 2년간 맡았던 대표팀 감독직을 내려놓는다. 그는 한국 테니스의 과제로 선수층 확대와 체력 강화를 꼽았다.

정 감독은 “선수층이 확대돼야 한다. 테니스 강국들은 세계랭킹 100위~200위권에 30~40명씩 포진해 치열하게 경쟁하지만 우린 권순우, 홍성찬, 정현 선수 외에 활용할 자원이 부족한 현실”이라고 짚었다. 이어 “체력 훈련 비중을 확대해야 한다. 윔블던 등 해외 투어 현장을 보면 세계적인 선수들은 하루 종일 강도 높은 체력 훈련을 소화한다”며 “1년에 25~30주 이상 이어지는 투어 일정을 견뎌내려면 압도적인 체력 훈련이 뒷받침되어야 한다”고 목소리를 높였다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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