제37회 태인체육장학금 수여식 참석자들이 26일 진천 국가대표선수촌 챔피언하우스 3층 강당에서 포즈를 취하고 있다. 사진=태인 제공

체조 황서현. 사진=태인 제공

체육 꿈나무들이 든든한 지원을 받았다.

제37회 태인체육장학금 수여식이 26일 진천 국가대표선수촌 챔피언하우스 3층 강당에서 열렸다. 64개 종목 선수들이 장학생으로 선정됐다.

이번 장학생에는 2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽에서 금메달을 획득한 최가온(스노보드), 동메달을 획득한 유승은(스노보드), 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 금메달리스트 강준이(스케이트보드), 황서현(체조) 등이 포함됐다.

이날 행사에는 김택수 진천국가대표선수촌장을 비롯해 윤봉우 자문위원(KBSN 스포츠 배구 해설위원) 등 주요 인사들이 참석했다. 윤 위원의 스포츠 스타 강연을 시작으로 장학증서 전달식과 장학생 답례사 등으로 진행됐다.

특히 올해는 태인체육장학금 초대 자문위원인 고 손기정 선수의 1936년 베를린 올림픽 마라톤 금메달 획득 90주년을 맞아 그의 업적과 도전 정신을 기리는 특별한 시간도 마련됐다. 참석자 전원이 함께 묵념하며 대한민국 스포츠 역사에 큰 발자취를 남긴 손기정 선수를 추모했다.

태인 이상현 대표(대한사이클연맹 회장)는 선정된 장학생 한 명 한 명의 이름을 적은 편지를 낭독하며 특별한 의미를 더했다. 이어 장학생들에게 뛰어난 경기력뿐만 아니라 올바른 인성과 따뜻한 마음을 겸비한 선수로 성장해 줄 것을 당부하며 진심 어린 격려의 말을 전했다.

유승민 대한체육회 회장은 축사를 통해 “태인 체육장학금이 학생선수들의 꿈과 도전을 뒷받침하는 든든한 기반이 되기를 바란다”며 “대한체육회도 유망한 체육 인재들이 안정적으로 성장하고 더 큰 목표에 도전할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다”고 전했다.

이날 장학생 대표로 답례사는 황서현이 맡았다. 그는 “아시안게임 금메달이라는 값진 성과를 이룬 데 이어 태인 체육장학금까지 받게 돼 더욱 큰 책임감과 동기부여를 얻었다“며 “이번 장학금을 발판 삼아 끊임없이 배우고 훈련하며 앞으로도 더 높은 목표를 향해 정진해 대한민국 스포츠의 위상을 높이는 선수로 성장하겠다”고 힘줘 말했다.

태인의 체육 꿈나무 육성 장학사업은 중소기업이 주도하는 체육 특화 장학 프로그램이다. 1990년부터 매년 이어져 온 오랜 역사를 자랑한다. 2023년부터는 장학금 지급 대상을 하키, 사이클, 축구 등 대한체육회 정회원 종목단체 전체로 확대했다. 지난해에는 대한체육회의 공식 후원사업으로 지정되는 등 체육 인재 육성을 위한 지원 기반을 넓혀 왔다.

이상현 대한사이클연맹 회장과 스케이트보드 강준이가 포즈를 취하고 있다. 사진=태인 제공

올해 제37회 장학금 수여를 통해 지금까지 총 867명의 학생에게 약 8억5000만원의 장학금이 전달됐다. 태인은 장학사업을 통해 성장 가능성이 있는 체육 인재를 발굴하고, 학생 선수들이 경제적 부담을 덜고 훈련과 학업에 전념할 수 있도록 지원하고 있다.

아이치·나고야 아시안게임에서도 제30회 장학생 스포츠클라이밍 서채현과 제35회 장학생 수영 김영범이 금메달을 획득하는 등 태인체육장학생 출신 선수들이 국제무대에서 꾸준히 활약하며 대한민국 스포츠의 위상을 높이고 있다.

태인은 누전차단기와 메모리모듈을 제조하는 기업으로 ‘더불어 성장하는 착한 기업’을 운영 모토로 사회공헌활동을 이어가고 있다. 이상현 대표는 2021년 대한하키협회장에 취임하며 외할아버지 고 구태회 LS 전선 명예회장(전 대한역도연맹 회장)과 아버지 이인정 아시아산악연맹 회장(전 대한산악연맹 회장)에 이어 한국 체육계 사상 최초로 3대째 올림픽 종목단체장을 맡아 화제가 된 바 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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