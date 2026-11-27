사진=KOVO 제공

물음표가 느낌표로 바뀌고 있다. 뉴페이스들의 활약이 프로배구 남자부의 판도를 흔들고 있다. 처음 V리그에 발을 들인 외인 선수부터 새 유니폼을 입은 베테랑까지, 빠르게 팀에 녹아들며 상위권 경쟁의 중심에 섰다.

시즌 초반부터 예년과 다른 양상이다. 지난 시즌 나란히 봄배구 무대를 밟지 못했던 한국전력과 삼성화재가 1라운드를 각각 1, 2위로 마쳤다. 전통의 강호 현대캐피탈도 상위권을 형성하고 있다. 세 팀의 상승세엔 공통분모가 있다. 비시즌 영입한 선수들의 활약이다.

삼성화재 외인 호키가 가장 눈에 띈다. 212㎝의 브라질 출신 아포짓 스파이커다. 적응 기간도 필요 없었다. 1라운드 6경기서 161점을 몰아치며 득점 1위에 올랐다. 공격 성공률도 55.87%(2위)에 달했다. V리그 첫 라운드부터 최우수선수(MVP)에 선정됐다. 지난 시즌 최하위로 추락했던 삼성화재가 명가 재건을 꿈꾸는 원동력으로 꼽힌다.

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아시아쿼터 선수들의 존재감도 상당하다. 한국전력 우스만이 대표적이다. 지난 10일 삼성화재전에서 33점을 터트리며 진가를 드러냈다. 외국인 선수 쇼와 함께 한국전력 공격의 양대 축으로 자리매김했다.

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현대캐피탈의 장추안도 빼놓을 수 없다. 지난 25일 한국전력전에서 28점을 올리며 풀세트 승리를 견인했다. 블로킹 3개, 서브 에이스 5개 등을 묶어 V리그 입성 첫 트리플크라운을 달성했다. 필립 블랑 현대캐피탈 감독은 “원래 이정도 하는 선수”라면서도 “더 나아질 방법이 있을 것 같다”고 기대했다.

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유니폼을 갈아입은 베테랑의 활약도 돋보인다. 삼성화재 유광우와 한국전력 이민규다. 두 팀 모두 주전 세터를 교체하는 승부수를 던졌다. 공격수와의 호흡에 대한 우려가 따랐으나 금세 불식시켰다. 유광우는 조연에서 주연으로 변신했다. 9년 만에 친정으로 돌아와 회춘 모드를 켰다. 대한항공에서 주로 한선수의 뒤를 받쳤으나, 삼성화재에선 주전 자리를 꿰찼다. 풍부한 경험을 바탕으로 공격을 진두지휘하고 있다. 25일 현재 세트 부문 1위(세트당 12.261개)다.

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프로 데뷔 후 처음으로 팀을 옮긴 이민규도 순항 중이다. 최근 몇 년간 크고 작은 부상에 신음했다. 지난 시즌 OK저축은행서 반등의 발판을 마련했고, 올 시즌엔 이적 후 더욱 날갯짓을 이어가고 있다. 석진욱 한국전력 감독은 “OK저축은행 시절부터 원래 토스가 좋았던 선수”라며 “몸 관리가 잘 돼 있다. 덕분에 원래 실력이 나오는 것 같다”고 미소 지었다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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