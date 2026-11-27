서울 남산의 N서울타워와 27일 문을 여는 스타벅스 더남산서울타워점에서만 구매할 수 있는 머그잔. 박재림 기자

한옥의 대문처럼 꾸민 스타벅스 더남산서울타워점 입구. 스타벅스코리아 제공

‘각자의 기억을 비추는 서울의 등대.’

산업디자이너이자 수필가인 박희면 작가는 서울 남산의 N서울타워를 이렇게 표현했다. 지난 7월 출간한 저서 ‘히든코리아 : 한국의 문화와 공간, 사소한 기적들’을 통해서였다. 지난 26일 스타벅스 ‘더남산서울타워점’ 오픈하우스 행사 참석을 위해 N서울타워로 가는 길, 우뚝 선 서울의 등대는 꼭 20년 전인 2006년 겨울을 비추기 시작했다.

그해 지방 소도시에서 상경해 스무 살 대학 신입생으로 살면서 숭례문 광화문 한강공원 등 말로만 듣던 곳을 열심히 나다녔다. 그러면서도 계속 방문을 미룬 곳이 남산타워였는데 애인이 생기면 같이 가고 싶었기 때문이다. 결국 그해가 다 가도록 연애를 못해서 끝내 같은 과 선배·동기와 오른 남산이었지만 그럼에도 영롱하게 빛나는 N서울타워는 충분히 아름답고 낭만적이었다.

그러한 N서울타워 1층에서 27일 정식으로 문을 여는 스타벅스 더남산서울타워점은 약 300평 규모(200여 석) 중 일부가 테라스로 꾸며졌다. 탁 트인 서울 풍경을 즐기며 커피 한 잔의 여유와 낭만을 즐길 수 있는 것. 오전 9시부터 오후 10시까지 영업을 하는 만큼 해가 진 뒤에는 서울의 아름다운 야경을 멍하니 바라보며 감상에 빠지는 것도 가능하다.

스타벅스 더남산서울타워점의 테라스. 서울의 풍경을 보며 커피 한 잔의 낭만을 즐길 수 있다. 박재림 기자

스타벅스 더남산서울타워점 테라스에 ‘1년 후 우체통’이 세워져 있다. 박재림 기자

아울러 테라스에는 ‘스타벅스 1년 후 우체통’이 설치돼 있다. 개인컵 혹은 매장 내 다회용컵 이용 고객에게 제공되는 우유팩 업사이클링 엽서에 편지를 쓴 뒤 테라스의 우체통에 넣으면 기재한 주소로 1년 뒤 편지가 배송된다.

이곳에서만 판매하는 굿즈 역시 감수성을 자극한다. N서울타워와 팔각정 등 남산의 정경 위로 푸른 별이 쏟아지는 스노볼(Snow ball) 뚜껑과 머그잔 세트인 ‘남산마루 스노우글로브 데미머그’, 달에 걸터앉은 베어리스타와 푸른 밤이 떠오르는 빛깔의 텀블러가 조화를 이룬 ‘SS 야경 달빛 조이 텀블러’가 대표적이다. 일반 머그잔과 텀블러, 마그넷 역시 따스한 감성의 일러스트가 들어갔다.

스타벅스 더남산서울타워점에서만 구매할 수 있는 굿즈들. 박재림 기자

이처럼 국내 고객의 낭만을 채워주는 이곳은 외국인 방문객에게는 한국의 전통적 아름다움을 만끽하는 공간이다. ‘K-헤리티지 커피하우스’를 콘셉트로 한 15번째 스페셜 스토어로서 한옥의 대문과 마당, 사랑채, 툇마루, 안채를 현대적으로 재해석한 곳이기 때문이다. 남산 배경의 한옥마을 포토존, 산수화 커튼, 도자기 형태의 조형물도 시선을 사로잡았다.

이곳 매장에서만 맛볼 수 있는 특화메뉴 역시 한국의 맛으로 준비됐다. 국내산 쌀로 만든 ‘사랑채 누룽지 카페 라떼’와 ‘사랑채 누룽지 라떼’, 막걸리에서 영감을 받은 칵테일 ‘남산 월백’, 현미 약과와 유자 약과 등이다.

한옥을 재해석한 스타벅스 더남산서울타워점 내부 전경. 스타벅스코리아 제공

스타벅스 더남산서울타워점의 특화 메뉴. 국내산 쌀로 만든 ‘사랑채 누룽지 카페 라떼’와 ‘사랑채 누룽지 라떼’, 막걸리에서 영감을 받은 칵테일 ‘남산 월백’, 현미 약과와 유자 약과. 박재림 기자

남산과 남산타워는 서울을 찾은 외국인 관광객에게도 특별한 장소다. 특히 지난해 세계적으로 히트를 친 넷플릭스 영화 <케이팝 데몬 헌터스>의 클라이막스 배경이 되면서 글로벌 인지도가 뛰어 올랐다. 이날도 남산과 남산타워를 찾은 방문객의 상당수가 외국인들이었다.

박희면 작가는 남산을 가리켜 외국인에게는 ‘서울에 가면 꼭 한 번 올라가 봐야 하는 곳’이고, 한국 사람에게는 ‘언젠가 한 번쯤은 사랑하는 사람과 함께 걸어 올라가 본 곳’이라고 썼다. 아울러 누군가에게 ‘첫 서울 여행의 시작’이고, 또 다른 누군가에게는 ‘오래된 기억을 다시 확인하러 오는 장소’로서 N서울타워는 서울을 비추는 등대이자 각자의 이야기를 비추는 작은 조명이라고 표현했다.

이러한 곳에서 오늘부터 국내외 다양한 고객을 만나게 될 스타벅스 더남산서울타워점은 그들 각자에게 어떤 기억을 아로새길까.

신동우 스타벅스코리아 대표가 향후 성장 전략을 밝히고 있다. 스타벅스코리아 제공

◆신동우 대표 “고객신뢰 회복해 4분기 흑자 전환” 이날 신동우 스타벅스코리아 대표는 더남산서울타워점 오픈하우스 행사에서 직접 매장을 소개했다. 지난 5월18일 스타벅스 판촉 행사에 이른바 ‘탱크데이 논란’이 일면서 당시 스타벅스코리아 대표가 물러난 뒤 지난 9월 선임된 신 대표의 첫 공식 대외활동이었다. 우선 신 대표는 “지난 5월 마케팅 이슈로 심려를 끼쳐드려 진심으로 송구하다”며 “스타벅스 코리아 임직원들은 유사한 논란이 발생하지 않도록 재발방지 대책을 즉각적으로 시행하고 고객 신뢰 회복을 우선했다”고 말했다. 스타벅스는 올해 2~3분기 탱크데이 논란과 이어진 불매 운동 등의 영향으로 1999년 국내 진출 이후 처음으로 적자를 냈다. 그래도 신규 매장과 리뉴얼 매장의 공간 개선, 조직 개편, 사회공헌 활동 확대 등을 통해 반등하고 있다. 실제 전년 동월 대비 매출 감소 폭은 지난 6월 28%에서 7월 21%, 8월 15%, 9월 8%로 축소됐고, 영업손실 규모도 6월 251억원에서 9월 135억원으로 줄었다. 지난 9월 일평균 매출과 방문객 수는 6월보다 각각 17%, 11% 증가했다. 신 대표는 “고객 신뢰 회복을 위한 전사적 노력으로 4분기에는 흑자 전환을 이루겠다”며 “또한 내년에는 한 차원 높은 브랜드 경험을 제공하겠다”고 약속했다. 구체적으로 지난 2월 글로벌 스타벅스 최초로 선보인 ‘에어로카노’와 같은 혁신적 시그니처 음료를 출시하고 카페인 프리 음료, 차 같은 논커피(Non-Coffee) 라인업을 확대한다. 아울러 연간 프로모션 운영 체계를 재정비하고 트렌디한 브랜드와 협업을 늘릴 계획이다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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