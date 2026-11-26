미국 유명 방송인 킴 카다시안과 클로이 카다시안 자매가 한국에서 미용 시술을 받은 뒤 얼굴이 심하게 부어 호텔에 머물러야 했던 경험을 털어놨다.

지난 25일(현지시간) 미국 연예 매체 페이지식스와 피플 등에 따르면 클로이 카다시안은 자신의 팟캐스트 '클로이 인 원더랜드'(Khlo? In Wonder Land)에서 배우 라라 앤서니와 과거 한국 여행을 떠올리며 당시 시술 경험을 공개했다.

클로이는 피부 관리 기술이 발달한 한국에서 여러 시술을 받아보기로 했다고 설명했다. 이 여행에는 언니 킴과 라라 앤서니, 친구 스테파니 스가나미, 미용 전문가 바네사 리 등이 함께했다.

하지만 시술을 받은 뒤 두 자매의 얼굴은 심하게 부어올랐다. 클로이는 라라 앤서니에게 "킴과 나는 얼굴이 엉망이 돼서 돌아왔는데 너는 멀쩡하고 예뻤다"고 말했다.

당시 일행은 외모 때문에 호텔 밖으로 나서는 것조차 어려웠다. 라라 앤서니는 "여행 내내 호텔 안에 머물렀다"고 전했고 클로이 역시 "시술 첫날부터 얼굴이 엉망이 돼 호텔 방에서 시간을 보냈다"고 말했다.

귀국 비행기에서는 얼굴 상태가 더 나빠졌다고 한다. 클로이는 킴의 얼굴을 애니메이션 '패밀리 가이'의 캐릭터 스튜이에 빗대 "킴은 스튜이처럼 보였다"고 농담했다.

시술 과정에서 의사소통도 쉽지 않았다. 클로이는 "우리는 의사들을 믿고 맡겼다. 통역사가 설명하면 '네 그렇게 해주세요'라고 답했다"며 "막상 시술대에 누워 의료진이 시술을 시작하면 '우리가 하기로 한 게 이런 거였나?'라는 생각이 들었다"고 회상했다.

킴의 얼굴을 본 어머니 크리스 제너도 크게 놀랐다. 클로이에 따르면 크리스 제너는 딸의 얼굴을 보고 눈물을 흘리며 영구적으로 얼굴이 망가진 것은 아닌지 물었다.

시간이 지나면서 두 사람의 얼굴은 원래 상태로 돌아왔고 장기적인 후유증도 남지 않았다. 클로이는 당시 경험을 떠올리며 "정말 재미있었다. 다시 한번 해보고 싶다"고 너스레를 떨었다.

킴은 앞서 지난해 8월 한국을 방문했을 때 미용 시술을 받는 모습을 SNS에 공개했다. 당시 친구 스테파니 스가나미와 미용 전문가 바네사 리도 동행했다.

이후 리는 미국 매체 엔터테인먼트 투나잇과의 인터뷰에서 한국에서 경험한 시술을 언급했다. 그는 "내 전문 지식을 바탕으로 이들에게 도움을 줄 수 있었다"며 "이번 여행에서는 조금 더 적극적인 시술을 경험했다. 한국의 색소침착 치료 기술과 바디 타이트닝 장비, 피부 재생을 돕는 생체자극 부스터 시술에 관심이 있었다"고 설명했다.

<뉴시스>

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