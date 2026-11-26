래퍼 양홍원과 모델 출신 원현주가 결혼식 한 달여 만에 파경을 맞은 가운데, 가족의 일상을 담아온 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'의 향후 운영에도 관심이 쏠리고 있다.

26일 '양홍원의 육아일기' 제작사 솔파스튜디오에 따르면 채널의 향후 운영 방향과 관련해 내부 논의가 이어지고 있다.

'양홍원의 육아일기'는 양홍원과 원현주가 딸 루아 양을 키우는 일상을 담은 유튜브 채널이다.

평소 거친 이미지로 알려졌던 양홍원이 딸을 돌보는 아빠로서의 모습을 보여주고, 두 사람의 육아와 연애, 결혼 준비 과정 등을 공개하며 관심을 모았다. 개설 약 4개월 만에 구독자 54만명을 돌파하며 인기를 끌었다.

하지만 두 사람의 관계에 균열이 생기면서 채널 운영에도 영향을 미치게 됐다.

양홍원과 원현주는 8년간의 교제 끝에 2023년 혼인신고를 통해 법적으로 부부가 됐다. 이듬해 11월 딸을 품에 안았으며, 지난달 18일 뒤늦게 결혼식을 올렸다.

그러나 결혼식 닷새 만인 지난 23일, 자신을 지인이라고 주장한 A씨가 양홍원이 솔자리 후 다른 여성과 모텔에 동행했다고 폭로하면서 불륜 의혹이 불거졌다.

양홍원 측은 모텔에 동행한 사실은 인정하면서도 만취 상태에서 잠을 자기 위해 이동한 것일 뿐 부적절한 행위는 없었다고 해명했다.

그러나 이후 원현주가 이혼 소식을 직접 알리면서 두 사람은 결혼식을 올린 지 한 달 만에 각자의 길을 걷게 됐다.

<뉴시스>

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