사진=롯데자이언츠 제공

‘내년에도, 함께한다!’

외야수 빅터 레이예스가 롯데와의 동행을 이어간다. 총액 180만 달러에 재계약했다.

레이예스가 롯데와 처음 인연을 맺은 건 2024시즌이다. 첫해부터 뛰어난 콘택트 능력과 성실한 태도로 팀 타선에 활기를 불어넣었다. 올해까지 3년간 전 경기를 소화, 강철체력을 자랑했다. 432경기에서 타율 0.347(1729타수 600안타) 46홈런 327타점 등을 마크했다. 득점권 타율 0.399로, 해결사 역할을 톡톡히 해냈다.

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굵직한 발자취도 남겼다. 2026시즌 144경기서 211안타(타율 0.363)를 때려냈다. KBO리그 단일 시즌 최다 안타 신기록을 작성했다. 2024시즌 자신이 세운 202안타를 경신했다. 워낙 타격 능력이 출중하다 보니, 미국(MLB), 일본(NPB)서 관심을 보인다는 이야기가 돌기도 했다. 소문과 달리 레이예스는 롯데와 긍정적 교감을 나눈 끝에 도장을 찍었다.

구단은 레이예스가 그간 보여준 타격 생산성과 철저한 자기관리는 물론 팀 융화력 측면에서도 높은 평가를 내렸다. KBO리그에 대한 이해가 높다는 부분도 긍정적이다. 4시즌째 롯데 유니폼을 입게 된 레이예스는 “팀의 우승에 힘을 보태기 위해 롯데와 함께하기로 결정했다”며 “우승이라는 꿈을 현실로 만들기 위해 싸울 준비가 돼 있다”고 강조했다.

레이예스는 2027년 스프링캠프 일정에 맞춰 팀에 합류할 예정이다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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