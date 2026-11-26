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“すごく韓国に来て良かったなと思います。 (한국에 오길 참 잘했다고 생각합니다.)”

일본서 새 출발을 준비하던 ‘홀드왕’이 다시 한국행 비행기에 올랐다. 스기모토 코우키(KT)는 26일 서울 롯데호텔 월드서 열린 2026 신한 SOL KBO 시상식에서 홀드상 트로피를 품었다. 올해 마법사 군단 유니폼을 입고 KBO리그에 입성한 그는 아시아쿼터 선수 최초의 개인 타이틀 수상자로 이름을 남겼다.

시상대에 서기까지 동료들의 적극적인 권유가 있었다는 설명이다. 한국시리즈를 마치고 일본으로 돌아간 스기모토는 최근까지 입단 예정인 일본프로야구(NPB) 소프트뱅크 호크스의 메디컬 테스트 등 입단 절차를 밟았다. 시상식을 이틀 앞둔 지난 24일 밤 다시 입국했다.

그는 “원래는 올 생각이 없었다. 동료들이 일생에 한 번밖에 없을 기회이니 참석하는 게 좋겠다고 조언해줬다. 거리도 가까워서 오게 됐다”고 설명했다.

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한국서 보낸 한 시즌은 야구 인생의 전환점이 됐다. 대학 시절 NPB 신인 드래프트서 지명받지 못한 뒤 독립리그 도쿠시마 인디고삭스에서 3년을 보냈다. KBO리그에 입성한 올 시즌 팀 내 가장 많은 73경기에 등판해 71⅔이닝 동안 25홀드를 수확했다.

평균자책점(5.90)에선 아쉬움을 남겼으나 연투는 물론 멀티이닝 등 궂은일을 도맡았다. 스기모토는 “(처음 한국에 왔을 때만 하더라도) 홀드왕이 될 줄도, 시상식에 참석하게 될 줄도 몰랐다. 한국 야구의 도움으로 여기까지 왔다”고 고마움을 전했다.

일본에서도 그의 가능성을 눈여겨봤다. 지난달 22일 NPB 신인 드래프트서 소프트뱅크가 스기모토를 육성 3순위로 지명했다. 고교 시절부터 그를 지켜본 야마모토 쇼고 스카우트는 당시 최고 시속 153㎞의 직구와 커터, 스플리터의 조화는 물론 연투 능력까지 높이 샀다. “육성 지명이지만 즉시 전력으로 불펜에 합류해주길 바란다”고 기대를 드러낸 바 있다.

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KT에서 아낌없이 축하를 건넸다. 스기모토는 “(이강철) 감독님도, 동료들도 정말 축하한다고 해줬다”고 돌아봤다. 한국 팬들에게 어떤 선수로 기억되고 싶냐는 물음엔 “외국인 선수지만 한국의 1년 차 신인 선수처럼 열심히 뛰었던 선수로 생각해 주시면 감사하겠다”고 답했다. 일본으로 돌아갈 날짜는 아직 정하지 않았다. 시즌 중엔 여유가 없었던 만큼 이번엔 서울도 둘러볼 생각이다.

이제 다시 경쟁해야 한다. 육성선수로 계약한 그는 구단당 최대 70명인 정식 등록 선수(지배하 선수) 명단에 들어야 NPB 1군 무대를 밟을 수 있다. 스기모토는 “우선 한 단계 올라서는 것이 가장 큰 목표다. 1군에서 활약하고 싶다”고 밝혔다.

소프트뱅크엔 육성선수로 입단해 미국 메이저리그(MLB)까지 진출한 센가 코다이(뉴욕 메츠)라는 선례가 있다. 2010년 육성 드래프트 4순위 지명을 받은 뒤 일본 국가대표로 성장했다. 스기모토 역시 그와 같은 길을 꿈꾼다.

자신에게 기회를 준 한국과 다시 야구로 만나는 날도 그리고 있다. 그는 “센가처럼 좋은 선수가 되고 싶다. 가능하다면 월드베이스볼클래식(WBC) 한일전에서도 던져보고 싶다”고 힘줘 말했다.

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김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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