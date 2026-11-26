사진=이혜진 기자

“1번 유격수, 자부심 느낍니다.”

유격수 박성한(SSG)의 표정이 밝다. 26일 서울 롯데호텔 월드에서 열린 ‘2026 신한 SOL KBO 시상식’에서 수비상을 수상했다. 프로 데뷔(2017년) 후 처음으로 품은 트로피다. 키스톤 콤비 정준재(2루수)와 함께 받아 더욱 의미가 있을 터. 견고했던 내야 센터라인을 엿볼 수 있는 대목이다. 박성한은 “수비상은 한 번 꼭 받아보고 싶었던 상이다. 유격수라는 포지션이 수비적으로 굉장히 중요한 자리 아닌가. 인정해주신 것 같아 감사하다. (정)준재랑 받아 더 기분 좋다”고 미소 지었다.

수비뿐 아니다. 공격에서도 커리어하이 성적표를 작성했다. 144경기 전 경기서 타율 0.330(530타수 175안타) 5홈런 71타점 96득점 등을 기록했다. 대체 선수 대비 승리 기여도(WAR·스탯티즈 기준) 6.98로, 유격수 중 단연 1등이다. 리그 전체로 범위를 넓혀도 4번째에 해당하는 수치. 박성한은 “시즌 초반 버닝으로(3~4월 0.441) 조금은 안정감이 있었던 것 같다. 전체적으로 잘 풀린 해인 것 같다. 운도 많이 따랐다. 실력을 인정받기 위해선 내년에 더 잘해야 할 것 같다”고 끄덕였다.

사진=SSG랜더스 제공

차곡차곡 쌓이는 경험만큼 시야도 넓어졌다. 박성한은 올해 리드오프 역할을 책임졌다. 수비 비중이 큰 유격수가 1번 타자까지 소화하기란 결코 쉽지 않다. 그 속에서도 높은 출루율(0.429·3위)을 마크했다. 박성한은 “아무래도 1번으로 많이 나가다 보니 출루에 포커스를 맞췄다”며 “사실 (김)주원(NC)이도 그렇고 (박)찬호(두산) 형도 1번으로 나가는 유격수가 많지 않나. ‘할 수 있다’ 생각했는데 어렵긴 하더라. 그 자리에서 좋은 성적을 냈던 거에 대해선 자부심을 느낀다”고 설명했다.

기분 좋은 예감이 박성한을 둘러싼다. 내달 8일 골든글러브가 열린다. 박성한은 유격수 부문 유력 후보로 꼽힌다. 두 번째 도전이기에 더욱 뜻깊다. 2년 전 2위에 머문 바 있다. 당시 수상자 박찬호(158표)와는 36표 차이였다. 만약 수상하면 전신 SK 시절 포함 SSG가 배출한 첫 유격수 골든글러브 수상자가 된다. ‘설레발 한 번 쳐보자’는 말에 박성한은 “2024년 때보다 기대는 조금 더 하고 있다”고 솔직한 심정을 드러내며 “정장은 이미 준비해 놨다. 받으면 정말 기쁠 것 같다”고 웃었다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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