사진=김두홍 기자

마운드에 오르는 마음가짐이 달라졌다. 국가대표 토종 에이스 곽빈(두산)에게 소중한 가족이 한 명 더 늘었다.

곽빈은 26일 서울 롯데호텔 월드서 열린 2026 신한 SOL KBO 시상식서 평균자책점·탈삼진상을 받은 뒤 “항상 고생하는 아내에게 정말 고맙다”고 마음을 전했다. 시상식 직후엔 취재진과 만나 지난 2026 아이치·나고야 아시안게임 기간 딸을 얻었다는 사실도 공개했다.

생애 잊지 못할 국제대회였다. 와일드카드로 대표팀에 합류한 곽빈은 대만과의 조별리그서 6이닝 무피안타 무실점으로 역투했다. 등판을 마친 뒤 아내의 출산을 앞두고 잠시 귀국했다. 대표팀과 KBO, 구단 관계자들의 배려가 있었기에 가능했다.

사진=김두홍 기자

곽빈은 “좋은 남편이 되고 싶었다. 내가 가고 싶다고 해서 갈 수 있는 게 아니지 않나. 감사한 마음으로 조심스럽게 다녀왔다”고 당시를 돌아봤다.

일본으로 돌아온 곽빈은 결승전서 111구를 던지며 6⅓이닝 1실점 9탈삼진 호투로 한국의 대회 5연패에 앞장섰다. 금메달을 목에 걸기 전 아빠가 된 것이다. 처음 마주한 딸에 대해 곽빈은 “생각보다 너무 작았다. 작고 소중하다”며 미소를 지었다.

야구를 대하는 마음도 달라졌다. 곽빈은 “출산 전에는 야구와 아내, 가족을 생각했다면 이제 가족이 한 명 더 늘어난 것 아닌가. 너무 소중한 딸이기에 더 잘해야겠다는 생각이 든다”며 “책임감도 많이 커졌다. 좋은 선수이자 좋은 아빠가 되고 싶다”고 힘줘 말했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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