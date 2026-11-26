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유니폼을 벗어도 시선 집중이다. ‘슈퍼스타’ 김도영(23·KIA)의 이야기다.

김도영은 26일 서울 롯데호텔 월드서 열린 2026 신한 SOL KBO 시상식서 정규리그 최우수선수(MVP)를 비롯해 홈런·장타율상, 3루수 부문 수비상까지 트로피 4개를 품었다. 수상 실적만큼이나 눈길을 끈 건 남다른 옷차림이었다. 이날 통이 넓은 바지를 입고 등장한 김도영은 시상식이 끝난 뒤 취재진으로부터 패션에 관한 질문도 여럿 받았다.

시상 도중 ‘왕의 귀환’이라는 콘셉트를 소개하기도 했다. 시상식 패션에 대한 기대치가 높아진 만큼 본인도 신경이 쓰인다. 김도영은 “시상식이 고민된다. 부담이 많이 된다”면서도 “(올해) 첫 시상식이니까 강렬하게 입었다. 항상 스타일리스트분의 의견을 반영한다. 그분께서 해주시는 대로 입기만 한다”고 활짝 웃었다.

사진=김두홍 기자

그렇다고 평소 즐겨 입지 않는 옷을 고른 건 아니다. 통이 넓은 바지를 선호하는 데엔 나름의 이유도 있다. 김도영은 “사복으로도 많이 입는다. 허리는 얇은데 허벅지가 크다 보니 사이즈가 애매하다”고 설명했다. 가족들의 반응도 좋았다. 그는 “누나들은 예쁘다고 했다. 모델 같다는 이야기도 했던 것 같다”고 귀띔했다.

화려한 옷차림과 달리 거듭되는 ‘왕’이라는 표현엔 어색한 듯 몸을 낮췄다. 김도영은 “그 정도는 아닌데 그렇게 생각해 주시는 분들이 계시는구나 싶었다”며 “야구를 더 잘해야겠다고 생각했다”고 말했다.

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김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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