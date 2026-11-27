수술실에서 메스를 잡았던 배우 안효섭이 이번에는 주방에서 칼을 잡았다. 전문직 캐릭터를 잇달아 소화하며 배우로서 입지를 넓혀가고 있다.

종영을 앞둔 JTBC 토일드라마 ‘파이널 테이블’에서 안효섭은 세계적으로 인정받는 셰프 강한 역을 맡아 극을 이끌고 있다. 레스토랑 파밀리아를 이끄는 강한은 뛰어난 미각과 감각을 지녔지만 어린 시절 사고로 후각의 70%를 잃은 데다 근무력증까지 앓고 있는 인물이다.

안효섭은 대역 없이 칼질을 소화하는 등 실제 셰프를 연상케 하는 연기로 캐릭터의 완성도를 높였다. 주방에서는 팀원들을 이끄는 리더로, 요리에 서툰 송이(홍화연 분)에게는 재능을 발굴해 주는 스승으로 활약했다. 자신을 버린 어머니와 마주하는 과정에서는 강한의 내면에 쌓인 상처와 복잡한 감정을 드러냈다.

안효섭이 전문직 캐릭터로 두각을 나타낸 것은 이번이 처음이 아니다. SBS ‘낭만닥터 김사부’ 시즌2와 시즌3에서는 외과의사 서우진으로 활약했다. 수술 장면에서 의사 특유의 손놀림을 구현하는 것은 물론 김사부(한석규 분)를 만나 자신의 신념을 확립하고 후배들을 이끄는 의사로 성장하는 과정을 그려냈다.

SBS ‘사내맞선’에서는 재벌 3세이자 CEO인 강태무로 변신했다. 업무에 있어서는 빈틈없는 경영자이지만 사랑 앞에서는 허술해지는 인물의 반전 매력을 살리며 로맨틱 코미디에서도 경쟁력을 보여줬다.

세 작품에서 안효섭이 맡은 인물들은 각자의 분야에서 뛰어난 능력을 갖췄다는 공통점이 있다. 안효섭은 직업적 특성을 구현하는 데 그치지 않고 인물마다 다른 결핍과 감정의 변화를 담아내며 캐릭터를 차별화했다. 전문직 캐릭터를 통해 의학 드라마부터 로맨틱 코미디, 요리 서바이벌까지 다양한 장르를 경험했다는 점도 눈여겨볼 만하다.

‘파이널 테이블’은 오는 29일 최종회를 끝으로 막을 내린다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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