올림픽 메달 2개·亞게임 6개 등 업적

800m 트랙 50바퀴 돌며 노력

스쿼시 라켓 줄 끊어질 때까지 벽치기

마흔까지 뛰고 싶었지만 아쉬움 없어

치열한 노하우로 또 다른 스타 키울 것

코치로 전향 첫 1년 간 시행착오 겪어

편안한 대화로 다가가니 선수 성장 보여

21세 올림픽 금메달 뒤엔 욕심 커져

대표팀 지도자 언제간 도전

이용대 요넥스 코치가 포즈를 취하고 있다. 사진=김두홍 기자

“배드민턴에 미쳐 있었다.”

머릿속엔 언제나 배드민턴뿐이었다. 우연히 라켓을 잡았지만 세계 최정상을 향한 열정과 승부욕만큼은 누구보다 뜨거웠다. 2008 베이징 올림픽 혼합 복식 금메달을 목에 건 뒤 세계를 홀린 윙크 한 방은 시작에 불과했다. 세계배드민턴연맹(BWF) 슈퍼시리즈·월드투어 46회 우승, 남자 복식 세계랭킹 117주 연속 1위, BWF 명예의 전당 헌액까지. 화려한 이력이 그가 걸어온 길을 증명한다.

새로운 페이지에 도전장을 내민다. 코치로 제2의 배드민턴 인생을 시작했다. 자신이 쌓은 경험과 노하우를 후배들에게 전해 또 다른 스타를 길러내겠다는 각오다. 셔틀콕으로 세계를 호령한 이용대(38) 요넥스 코치다.

이용대 요넥스 코치. 사진=요넥스코리아 제공

사진=김두홍 기자

◆완전히 새로운 시작

선수 시절에는 누구보다 빛났지만 후배 양성은 또다른 차원의 일이었다. 혼자 노력하는 것과 개개인의 특성과 눈높이를 맞춰 지도하는 건 또 다른 일이었다. 코치로 전향한 첫 1년, 이 코치가 숱한 시행착오를 겪은 이유다.

이 코치는 “선수들에게 좋은 변화를 끌어내고 싶었는데 생각보다 어려웠다. ‘왜 이게 안 되느냐’며 화도 많이 냈다”며 “배드민턴을 잘했던 선수였다 보니 내 기준에 맞춰 피드백하니 선수들도 스트레스를 받더라. 이기는 방법을 알려줘도 선수들에게는 ‘그건 이용대만 할 수 있는 방법’이라는 식으로 받아들여졌다”고 돌아봤다.

왕도는 없었다. 선수들에게 한 걸음 더 다가갔다. 이 코치는 “선수 시절에는 내 몸 관리에 예민했고 주변을 둘러볼 여유가 없었다. 코치가 되니 선수 개개인의 성적, 몸 컨디션을 챙겨야 하더라”며 “편안하게 대화를 나누며 다가가려고 했다. 그제야 선수들이 성장하는 모습이 보이기 시작했다”고 설명했다.

선수들과 적당한 거리감 유지에도 신경 쓴다. 현재 소속팀에서 진용과 김재현, 노진성, 이형우 등 남자 복식 선수 4명을 지도하고 있다. 나이 차가 띠동갑을 훌쩍 넘는 후배들이다. 관계를 좁히는 일도 쉽지 않다. 이 코치는 “편하게 해준다고 해도 선수들 입장에서는 마냥 편하지만은 않을 것”이라며 “여전히 나를 어려워하지만 최대한 가깝게 지내려고 노력하고 있다”고 웃었다.

주변의 조언도 큰 힘이 됐다. 박용제 요넥스 감독은 이 코치에게 “선수를 어르고 달래야 할 때도 있다”고 조언했다. 이 코치는 “감독님 앞에서도 선수들에게 화를 낸 적이 있다”며 “감독님과 선수 사이에서 잘해보려고 노력하고 있다”고 머리를 긁적였다.

지도자의 길이 갑작스러운 선택은 아니었다. 2017년 요넥스로 이적한 뒤 2022년부터 선수와 코치 역할을 병행하는 플레잉코치로 활동했다. 그는 “팀에 새 선수들이 들어오면서 자연스럽게 플레잉코치 역할을 맡게 됐다. 직책을 맡고 나니 책임감과 압박감도 생겼다. 감독님도 선수들을 잘 지도해보라고 권하셨다”고 설명했다.

지난해 밀양에서 열린 2025 연맹회장기 전국실업대학배드민턴선수권대회가 선수로서 마지막 출전 대회가 됐다. 당시만 해도 라켓을 내려놓겠다는 생각은 없었다. 그는 “언제든 선수로 돌아갈 수 있을 거라고 생각했다. 마흔까지 선수 생활을 하고 싶다는 목표도 있었다”면서도 “막상 몸 관리가 어려웠다. 그래도 아쉬움은 없다”고 떠올렸다.

국가대표 유니폼을 벗은 것은 그보다 앞선 2016년이었다. 2016 리우데자네이루 올림픽과 코리아오픈을 끝으로 태극마크를 내려놓았다. 이후 개인자격으로 국제 대회에 나섰다. 2022년 4월 광주에서 열린 BWF 월드투어 코리아마스터즈가 마지막 국제 대회였다. 이 코치는 “이후 국내 대회에만 나섰는데 예전만큼의 동기부여가 떨어진 건 사실이었다. 조금씩 내려놓는 과정이었다”고 담담하게 말했다.

이용대(오른쪽)와 이효정이 2008 베이징 올림픽 혼합 복식에서 금메달을 따낸 뒤 시상식에서 애국가에 맞춰 국민의례를 하고 있다. 대한배드민턴협회 제공.

사진=뉴시스

◆야구가 아닌 배드민턴

이 코치가 처음 라켓을 잡은 건 전남광주 화순초등학교 2학년 겨울방학 때다. 시작은 단순했다. 살을 빼고 싶었다. 셔틀콕에 푹 빠졌고, 그의 재능을 눈여겨본 최용호 당시 화순초 배드민턴 감독이 부모님을 설득했다. 이 코치는 “사실 부모님께서는 야구를 시키고 싶어 하셨다”고 껄껄 웃었다. 이후 야구의 ‘야’자도 나오지 않았다. 오로지 배드민턴이었다. 실력이 쭉쭉 늘었다. 이 코치는 “5학년부터 두각을 나타낸 것 같다. 사실 6학년을 상대로 이기기 쉽지 않은데, 나는 그냥 이겼다”며 “그때부터 주변에서 잘한다는 이야기를 듣기 시작했다”고 전했다.

화순중 3학년이던 2003년 역대 최연소로 국가대표 상비군에 발탁됐다. 당시 이미 고교 선수를 넘어 대학 선수와 대등한 경기를 펼칠 정도였다. 화순실업고등학교(현 전남기술과학고) 2학년이던 2006년 1월에는 정재성과 호흡을 맞춰 독일오픈 남자 복식 정상에 올랐다. 당시 이 코치의 나이는 17세4개월5일. 박주봉(현 한국 배드민턴 대표팀 감독) 이후 최연소로 국제대회 정상에 오른 선수로 이름을 남겼다. 같은 해 11월 세계주니어선수권대회에서는 혼합 단체전과 남자 복식, 혼합 복식까지 석권하며 한국 배드민턴 사상 최초로 대회 3관왕을 달성했다.

화려함의 정점은 베이징 올림픽이었다. 혼합 복식 금메달을 목에 걸며 단숨에 한국 배드민턴을 대표하는 스타로 떠올랐다. 2012 런던 올림픽에서도 남자 복식 동메달을 추가했다.

이른 성공이 마냥 행복하진 않았다. 이용대는 “21살에 올림픽 금메달을 땄다. 그 이후에는 금메달을 따지 못하면 뭔가 이루지 못했다는 생각이 들었다. 만족하지 못했고 실패했다는 느낌이 강했다”고 털어놨다. 배드민턴을 온전히 즐기기까지도 오랜 시간이 필요했다. 그는 “배드민턴이 재미있다고 느낀 건 30살쯤이었다. 매일 스트레스를 받으면서 치열하게 운동했다. 경기에서 지면 화가 났지만 다음 대회가 기다리고 있었다. 그렇게 선수 생활을 이어갔다”고 회상했다.

사진=김두홍 기자

◆아이돌 외모 뒤에는 승부욕

현역 시절 뛰어난 실력과 아이돌 외모로 팬들의 많은 사랑을 받았던 이 코치의 매력은 지금도 여전하다. 팬들의 사진과 사인 요청이 쏟아진다. 그를 올림픽 한 번으로 이름을 알린 선수, 잠깐 반짝했던 스타로 기억하는 이들도 많다. 하지만 이 코치의 선수 이력은 묵직하다. 올림픽 메달 2개를 포함해 세계선수권대회 6개, 아시안게임 6개, BWF 슈퍼시리즈·월드투어 46회 우승, 그리고 두 살 선배 유연성과 함께 남자 복식 117주 연속 세계랭킹 1위라는 업적을 남겼다. 남자 복식과 혼합 복식에서 총 네 명의 파트너와 함께 세계랭킹 1위를 달성했다.

화려한 성과 뒤에는 남다른 승부욕이 있었다. 이 코치는 스스로를 “타고난 선수는 아니었다”고 평가했다. “배드민턴에 미쳐 있던 선수였다. 어떻게 하면 더 잘할 수 있을지 끊임없이 고민했고 늘 발전하고 싶었다. 스스로 만족하지 않았다”고 했다.

혹독한 훈련만이 살길이었다. 모래밭을 달리는 것은 기본이었다. 아침마다 800m 트랙을 50바퀴씩 돌았다. 아무도 없는 방에서 스쿼시 라켓으로 셔틀콕을 벽에 치는 훈련을 반복했다. 배드민턴 라켓보다 줄이 두꺼운 스쿼시 라켓의 줄이 끊어질 때까지 셔틀콕을 받아쳤다.

단식으로는 세계 정상에 오르기 어렵다는 판단에 복식으로 방향을 틀었다. 이 코치는 “어떻게 하면 잘할 수 있을지 고민하다가 드라이브와 수비가 중요하다는 사실을 깨달았다. 이후 매일 라켓을 휘두르며 훈련했다”고 회상했다.

다시 태극마크를 꿈꾼다. 언젠간 대표팀에서 후배들을 지도하고 싶은 마음도 있다. 대표팀 코치 제안을 받기도 했지만 각종 스케줄 때문에 대표팀 일정을 소화하기 어렵다는 현실적인 이유로 고사했다. 그는 “마음은 정말 하고 싶었지만 여건상 함께하지 못했다. 언젠가는 꼭 해보고 싶다”며 “박주봉 감독님처럼 대표팀에서도 지도자로서 성공하고 싶은 마음이 있다”고 강조했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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