박지현. 사진=뉴시스

배우 박지현이 남다른 영어 실력으로 주목받고 있다.

박지현은 지난 23일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 제54회 국제 에미상 시상식에 참석했다. 넷플릭스 시리즈 '은중과 상연'에 출연한 박지현은 우리나라 여배우 최초로 여자연기상 후보에 이름을 올렸다.

비록 수상은 불발됐지만, 박지현의 영어 인터뷰가 화제를 모았다. 이날 레드카펫에 선 그는 현지 매체와의 인터뷰에서 "꿈을 꾸는 것 같다. 수상은 전혀 기대하지 않았지만 너무 떨린다. 꿈만 같다"고 말했다. 특히 현지 취재진의 질문에 막힘없이 대답하는 여유로운 애티튜드와 유창한 영어 실력이 돋보였다.

출처=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 화면 캡처

남다른 외국어 실력은 학창시절부터 쌓아온 것으로 전해졌다. 박지현은 지난 5월 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 중학교 때 토익 점수가 900점이었고, 춘천의 명문으로 알려진 춘천여고를 거쳐 한국외대 스페인어과에 진학했다고 밝힌 바 있다.

당시 방송에서 그는 "원래 연극영화과 입시를 준비하고 싶었다. 공부를 하면서 '내가 되고 싶은 게 뭘까?' 생각했을 때 배우가 되고 싶다는 생각이 들었기 때문"이라며 "부모님께 말씀 드리니까 '네가 공부한 게 있는데 여기서 연극영화과에 가는 건 무리 같다'고 하셔서 일단 대학에 입학했고, 1학년 1학기까지만 다닌 뒤에 바로 휴학했다"고 말했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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