서울 김진수. 사진=한국프로축구연맹 제공

울산 이동경. 사진=한국프로축구연맹 제공

강원 김대원. 사진=한국프로축구연맹 제공

2026시즌 프로축구 K리그1 최우수선수(MVP) 자리를 놓고 불꽃 튀는 경쟁이 펼쳐진다. 김진수(FC서울)와 이동경(울산 HD), 김대원(강원FC)이 26일 한국프로축구연맹이 발표한 후보에 올랐다.

연맹은 기술위원회(TSG) 위원과 취재기자, 해설위원 등으로 후보선정위원회를 구성해 각 구단으로부터 부문별 후보 명단을 제출받아 3배수 후보를 추렸다. 이어 위원회는 후보별 시즌 기록과 개인 활약 등을 종합적으로 검토했다.

선정된 후보를 대상으로 오는 28일부터는 각 구단 감독(30%), 주장(30%), 미디어(40%)의 투표가 진행된다. 최종 수상자는 세 그룹의 투표 결과를 합산해 결정된다.

시선은 김진수와 이동경에게 쏠린다. 주장 완장을 찬 김진수는 올 시즌 10년 만에 서울의 리그 정상 탈환에 앞장섰다. 33경기에 출전해 1골 3도움으로 기록했다. 특히 서울의 리그 최소 실점을 이끌었다. 더욱 빛나는 건 리더십이다. 그라운드 안팎에서 선수단을 하나로 모으며 흔들리지 않는 팀으로 만들었다. 김진수가 수상하면 생애 처음이 된다.

지난해 MVP에 오른 이동경은 2년 연속 수상에 도전한다. 받으면 이동국(2014·2015년)에 이어 역대 두 번째로 2년 연속 최고 별에 오른다. 이동경의 압도적인 퍼포먼스를 내고 있다. 올 시즌 13골 13도움으로 공격포인트 1위(26개)에 올라있다. K리그 한국 선수로는 사상 처음으로 두 시즌 연속 ‘10(골)-10(도움)’을 달성했다.

김대원은 10골 11도움으로 이동경에 이어 올 시즌 두 번째로 ‘10-10’ 클럽에 가입했다.

시상식은 다음 달 7일 오후 3시 그랜드 워커힐 서울에서 열리는 하나은행 K리그 2026 대상 시상식에서 발표된다.

K리그2에서는 김준홍(수원 삼성)과 에울레르(서울 이랜드 FC), 프리조(수원FC)가 MVP를 놓고 다툰다.

감독상 후보는 김기동(서울), 윤정환(인천 유나이티드), 정경호(강원FC) 감독, 영플레이어상 후보는 문민서(광주FC), 서재민(인천), 손정범(서울)이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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