사진=김두홍 기자

마운드 위에서 보낸 최고의 한 해에도 스스로에게 내린 평가는 냉정했다. 프로야구 두산의 토종 에이스 곽빈이 바라보는 곳은 더 높았다.

곽빈은 26일 서울 롯데호텔 월드서 열린 2026 신한 SOL KBO 시상식서 평균자책점(2.24)과 탈삼진(197개) 부문 트로피를 품었다. 2024년 공동 다승왕(15승)에 오른 데 이어 2년 만에 다시 시상대에 섰다. 이날 투수 부문 수비상까지 그의 몫이었다.

정규리그 최우수선수(MVP) 후보로도 주목받았으나 곽빈은 고개를 저었다. 시상식 직후 취재진과 만난 그는 “전혀 기대하지 않았다. 좋은 시즌이었던 건 맞지만 아쉬운 부분도 많았다. MVP는 한 시즌을 압도해야 한다고 생각한다”며 “지난해 코디 폰세(당시 한화) 정도는 돼야 압도했다는 느낌을 받는다”고 밝혔다.

승수는 2년 전보다 줄었으나 투구 내용은 한층 좋아졌다. 올 시즌 27경기서 161이닝을 소화하며 11승7패를 기록했다. 규정이닝을 채운 투수 중 유일하게 2점대 평균자책점을 써냈다. 국내 투수가 평균자책점과 탈삼진 부문을 동시에 석권한 건 2022년 안우진(키움) 이후 4년 만이다.

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타고난 구위에 정교함을 더한 게 주효했다. 다승왕에 올랐던 2024년 167⅔이닝 동안 볼넷 76개를 내줬던 곽빈은 올해 39개만 허용했다. 반면 탈삼진은 154개서 197개로 늘었다. 평균자책점 역시 2년 전(4.24)보다 낮췄다.

가을야구서도 위력을 발휘했다. 지난달 LG와의 와일드카드 결정전서 2회 무사 만루 위기를 세 타자 연속 삼진으로 벗어났다. 6이닝 10탈삼진 2실점 역투를 펼쳤으나 팀이 1-4로 패하면서 올 시즌 여정을 마쳤다.

더 잘하고 싶다는 욕심으로 이어졌다. MVP를 받은 김도영(KIA)을 지켜본 곽빈은 “어린 나이에 슈퍼스타가 된 모습이 정말 대단하고 부러웠다. 나도 언젠가는 더 큰 상을 받을 수 있도록 던지고 싶다”며 “구체적으로 몇 승을 하고 몇 점대 평균자책점을 기록하는 것보다는 누구에게나 인정받는 시즌을 보내고 싶다”고 전했다.

한 해의 성적만큼 중요하게 여기는 건 지속성이다. 곽빈은 “투수는 꾸준한 게 가장 중요하다. 올해 받은 상들이 우연이 아니었음을 내년에도 증명하고 싶다”며 “1년 반짝하는 선수가 아닌 정말 꾸준하게 던지는 선수가 되고 싶다”고 힘줘 말했다.

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김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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