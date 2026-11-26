2027 탑기어 어워즈 올해의 제조사에 선정된 제네시스 브랜드. 현대차그룹 제공

현대자동차그룹은 지난 25일 영국 유력 자동차 전문 매체 탑기어(TopGear)가 주관하는 ‘2027 탑기어 어워즈(2027 TopGear.com Awards)’에서 제네시스 브랜드(이하 제네시스)가 ‘올해의 제조사(Manufacturer of the Year)’에, 현대차 아이오닉 3가 ‘올해의 소형차(Small Car of the Year)’에 각각 오르며 6년 연속 수상 기록을 이어갔다고 26일 밝혔다.

탑기어 어워즈는 영국을 비롯한 유럽 자동차 시장에서 높은 인지도와 영향력을 갖춘 전문 매체 탑기어가 매년 개최하는 시상식으로, 주요 신차와 자동차 제조사를 대상으로 부문별 최고의 차량과 브랜드를 선정한다.

올해의 제조사로 선정된 제네시스는 개별 차종의 상품성뿐 아니라 브랜드 전반의 완성도와 경쟁력에서 높은 평가를 받았다. 올해의 제조사 부문은 독자 투표가 아닌 탑기어 전문 편집진의 종합적인 심사를 통해 수상 브랜드를 결정한다. 톰 포드(Tom Ford) 탑기어 부편집장은 “제네시스는 미래지향적인 사고와 끊임없는 진화, 도전 정신이 돋보이는 브랜드”라며 “이번 수상은 특정 모델의 성과가 아닌 제네시스가 앞으로 나아가야 할 방향성을 명확히 인식하고 있다는 점을 높이 평가한 결과”라고 밝혔다.

제네시스가 탑기어 어워즈에서 수상한 건 이번이 처음이다. 이로써 현대차(2018년, 2021년), 기아(2022년)에 이어 제네시스까지 현대차그룹의 세 브랜드 모두 올해의 제조사에 선정되는 영예를 안았다.

아이오닉 3는 합리적인 가격과 효율적인 공간 설계, 독창적인 디자인, 넉넉한 적재 공간, 우수한 주행 성능 등에서 호평을 받으며 올해의 소형차로 선정됐다.

현대차그룹은 올해까지 탑기어 어워즈에서 6년 연속 수상하는 쾌거를 거뒀다.

현대차그룹 관계자는 “이번 수상은 세계적으로 권위 있는 자동차 전문 매체로부터 우수한 브랜드 경쟁력과 상품성을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 혁신적인 기술과 차별화된 디자인을 바탕으로 고객에게 새로운 가치를 제공하기 위해 노력할 것”이라고 수상 소감을 밝혔다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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