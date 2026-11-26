그룹 이즈나(izna)가 데뷔 2주년을 맞아 다채로운 콘텐츠를 선보이며 팬들과 특별한 시간을 보내고 있다.

이즈나는 지난 25일 공식 유튜브 채널을 통해 스페셜 디지털 싱글 타이틀곡 ‘IWALY(사랑으로 남길)’의 퍼포먼스 비디오를 공개했다.

공개된 영상 속 이즈나는 밝고 경쾌한 분위기 속에서 역동적인 퍼포먼스를 펼치며 여섯 멤버의 탄탄한 군무를 선보였다. 시간 차를 활용한 도미노 안무부터 다양한 유닛 안무, 후렴구에서 활시위를 당기는 포인트 안무까지 다채로운 구성으로 눈길을 끌었다. 멤버들의 움직임을 따라가는 역동적인 카메라 무빙과 변화하는 대형을 다양한 각도에서 담아내며 보는 재미를 더했다.

‘IWALY(사랑으로 남길)’는 ‘I Will Always Love You’의 약자로, 이즈나 특유의 청량하고 몽환적인 감성을 대표하는 곡을 데뷔 2주년을 맞아 재해석한 노래다. 원곡과 차별화된 기타 리듬과 드럼 비트로 생동감을 더했으며, 곡 후반부 여섯 멤버의 합창과 다채로운 악기 사운드, 몽환적인 전자음으로 벅차오르는 감정을 극대화했다.

이즈나는 데뷔 2주년 캠페인 ‘사랑으로 남길’을 통해 온·오프라인을 아우르는 다양한 콘텐츠를 선보이고 있다. 오는 27일 KBS 2TV ‘뮤직뱅크’를 시작으로 음악방송에서도 ‘IWALY(사랑으로 남길)’ 무대를 펼치며 팬들과 만날 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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