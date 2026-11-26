사진=스포츠토토 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜(대표이사 김대욱)가 오는 12월 중 소멸시효가 만료되는 프로토 승부식 게임(2025년 발행, 141~154회차)의 미수령 적중금이 7억 1천여만 원(93만8918건)으로 집계됐다고 밝혔다.

이 가운데 미수령 건수가 가장 많은 프로토 승부식 150회차의 미수령 적중금은 9381만4680원(10만7003건)이었으며, 147회차가 9313만1010원(10만2824건)으로 뒤를 이었다.

같은 기간 소멸시효가 만료되는 축구토토 승무패 게임(2025년 발행, 79~85회차)의 미수령 적중금은 3879만 8700원(598건)이다.

경기 취소 등으로 발생한 환불금도 확인할 필요가 있다. 이번 집계에서 2025년 발행된 프로토 기록식 103회차의 미수령 환불금은 69만3100원(64건)으로 확인됐다.

스포츠토토를 오프라인에서 구매한 고객은 공식 홈페이지의 ‘투표권 적중확인’ 페이지에 투표권 고유번호 15자리를 입력해 적중 여부를 확인할 수 있다. 투표권에 인쇄된 QR코드를 스마트폰으로 스캔해 조회하는 것도 가능하다.

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이와 관련해 한국스포츠레저 관계자는 “구매 후 보관 중인 투표권이 있다면 적중 여부는 물론 경기 취소 등으로 환불 대상이 됐는지도 살펴볼 필요가 있다”며 “아직 받지 않은 적중금이나 환불금이 있다면 소멸시효가 지나기 전에 수령하기 바란다”고 전했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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