사진=김두홍 기자

두 번째 왕관을 쓰기까지 그라운드 밖에서 견뎌야 했던 시간이 있었다.

‘더 영 킹(The Young King)’ 김도영(KIA)은 26일 서울 롯데호텔 월드서 열린 2026 신한 SOL KBO 시상식서 정규리그 최우수선수(MVP)로 호명됐다. 홈런·장타율상과 3루수 부문 수비상까지 무려 트로피 4개를 품었다.

김도영은 “2024년에 이 상(MVP)을 받았을 때는 정말 얼떨떨하고 마냥 기분만 좋았다. 오늘 받은 상은 책임감으로 느껴지기도 한다”며 “다시 한번 이 상을 받은 만큼 내년에도 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 노력하겠다”고 소감을 전했다.

이번엔 건강하게 한 시즌을 보내는 것부터 과제였다. 프로 데뷔 3년 차였던 2024년 141경기에 출전했으나 이듬해 잇따른 햄스트링 부상에 신음하며 30경기밖에 뛰지 못했다. 재활에 매진한 끝에 올해 135경기를 소화했다.

김도영은 “다시 올라올 수 있게 도와주신 팬들이 있었기 때문에 다시 일어설 수 있었던 것 같다”며 “좋아하는 일을 행복하게 할 수 있게 도와주신 한국 야구팬분들께도 진심으로 감사드린다”고 전했다.

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사진=김두홍 기자

홈런 생산력도 한층 높아졌다. 첫 MVP 수상 당시 544타수서 38홈런을 터뜨렸던 김도영은 올해 496타수 만에 45개의 아치를 그렸다. 데뷔 첫 홈런왕에 오른 그는 “내 인생에 정말 없을 줄 알았던 홈런왕 타이틀을 갖게 돼 영광스럽게 생각한다”며 “더 많은 타이틀을 받기 위해 노력하는 선수가 되겠다”고 전했다.

방망이로 얻은 영예 못지않게 각별한 상이 있었다. 2024년 30개에 달했던 실책을 올해 10개로 줄인 김도영은 생애 첫 수비상까지 받았다. 그는 “정말 욕심이 없었던 상이다. 기본만 하자는 생각으로 여기까지 오게 됐다”며 “집에 있는 트로피 중 가장 의미 있는 트로피가 될 것”이라고 애착을 드러냈다.

2년 전과 달리 동료들과 우승의 기쁨을 나누지 못한 건 아쉬움으로 남을 터. 지난해 8위로 가을야구에 나서지 못했던 호랑이 군단은 올해 정규리그 3위로 반등했으나 플레이오프서 삼성에 가로막혔다.

내년엔 고교 시절 주 포지션이었던 유격수로 돌아가는 도전에도 나선다. 김도영은 “유격수 변신에 꼭 성공해서 내년에도 수비상을 받을 수 있도록 하겠다”고 힘줘 말했다.

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김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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