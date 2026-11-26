강유정 문화체육관광부 장관 후보자가 26일 서울 종로구 국립현대미술관 인사청문회 준비단 사무실로 첫 출근 하고 있다. [사진=뉴시스]

강유정 문화체육관광부 장관 후보자가 한중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 후속 협상 타결에 따른 문화교류 후속 대책 마련을 최우선 과제로 꼽았다. 문화예술계의 양극화 문제를 살피고 국민이 일상에서 체감할 수 있는 정책을 추진하겠다는 포부도 밝혔다.

강 후보자는 26일 오후 서울 종로구 국립현대미술관 사무동에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 첫 출근했다.

강 후보자는 가장 먼저 추진할 현안에 대해 “얼마 전 이재명 대통령께서 중국과의 문화 교류에 굉장히 눈에 띌 만한 진척 성과를 가지고 오셨다”며 “그 후속 대책이 빨리 마련돼야 한다고 본다”고 말했다.

이어 “제가 1월 한중 정상회담 당시 ‘석 자 얼음이 하루아침에 녹지 않는다’는 말을 들었다”면서 “이제 석 자 얼음이 녹기 시작했다. 이 녹기 시작한 해빙기에 민과 관이 합동으로 조직을 만들어서 기회가 다양한 곳에, 그동안 갈증을 느꼈을 다양한 분야와 우리 국민에게 단비를 내려주는 부분을 신경 쓰고 싶다”고 강조했다.

문화예술·체육·관광 분야의 양극화 해소에 대한 의지도 드러냈다. 강 후보자는 한강 작가의 소설 ‘눈 한 송이가 녹는 동안’을 언급하며 “문화와 예술은 우리가 살아가는 일상을 되돌아보는 계기를 준다”며 “문화, 예술, 체육, 관광 분야에서의 일상은 매우 중요한 생계 터전이자 생존의 장소다. 이미 종사하고 계신 분들도 있고, 향유자분들도 있는데, 혹시 그곳에 그늘이나 혹은 응달은 없는지 가장 먼저 살펴보겠다”고 말했다.

또 이 대통령이 당대표 시절부터 문화·예술·체육·관광 분야에 큰 관심을 보여왔다며 해당 분야의 양극화 문제와 종사자 및 지망생들이 겪는 어려움에 대해 여러 차례 안타까움을 표현했다고 전했다.

강 후보자는 “대한민국 어디에 계시든 문화, 예술, 관광 정책을 체감할 수 있도록 그 체감의 온도를 신경 쓰겠다”며 “어느새 세계가 선망하는 K-콘텐츠와 한국 문화의 다양한 꿈들이 계속 뻗어나가도록 문화산업의 대로를 탄탄히 다져나가겠다”고 밝혔다.

행정 경험이 부족하다는 일각의 우려에 대해서는 “행정 분야에서 가장 필요한 것은 애정과 관심, 그리고 속도라고 생각한다”며 “문화예술에서도 정책의 속도와 양적·질적 부분을 고려하고, 지금까지 배운 노하우와 우리 문체부의 준비된 실력을 믿으면서 2배속으로 해 나가겠다”고 답했다.

10년 만의 여성 문체부 장관 후보자로 지명된 데 대해서는 성별 자체가 중요한 문제는 아니라면서도 국민이 정책의 효과를 체감할 수 있도록 섬세하고 꼼꼼하게 행정을 펼치겠다고 했다.

신임 대한축구협회장 선출이 지연되고 있는 문제에 대해서는 “대한민국 사회에서 가장 중요한 요소 가운데 하나가 공정성”이라며 “민주주의와 공정성의 관점에서 살펴봐야 할 문제 중의 하나가 아닐까 한다”고 말했다.

영화·문학평론가 출신인 강 후보자는 고려대 국어교육과를 졸업하고 2005년 동아일보·조선일보·경향신문 신춘문예에서 입상하며 3관왕에 올랐다. 청와대 수석대변인으로 재직하다 지난 23일 문체부 장관 후보자로 지명됐다.

강 후보자는 “이제는 대한민국의 취향이 세계 선도 지표가 되고 있다”며 “이 한국 문화의 중흥기를 꾸준히 이어갈 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다. 이어 “인사청문회를 성실하고 꼼꼼하게 준비해서 겸허하게 국민 여러분의 질문에 대답하겠다”고 덧붙였다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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