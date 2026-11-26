사진제공=ATCM

싱어송라이터 109(일공구)가 아티스트 및 콘텐츠 기획·제작 레이블 ATCM에 합류하고 새 앨범을 발매하며 본격적인 활동에 나선다.

ATCM은 26일 일공구의 합류 소식을 전하며 “오랜 시간 자신만의 음악적 색깔과 섬세한 감성을 쌓아온 일공구와 함께 음악뿐 아니라 다양한 콘텐츠와 프로젝트를 통해 아티스트가 가진 고유한 매력을 더욱 폭넓게 선보일 계획”이라고 밝혔다.

이날 일공구는 ATCM 합류 이후 첫 EP ‘Zzz...’를 발매했다. 이번 앨범에는 선공개 싱글 ‘여름 여름 여름 밤’과 ‘여윈 잠’을 포함해 총 5곡이 수록됐다. 각 트랙은 하나의 밤을 이루듯 유기적으로 연결된다.

‘Zzz...’는 잠과 꿈을 주제로 잠들기 전 스쳐 가는 여러 감정과 누군가의 밤을 떠올리며 만든 곡들을 담은 앨범이다. 각기 다른 기타 사운드와 담백한 보컬을 중심으로 일공구 특유의 음악적 색깔을 담아냈다.

타이틀곡 ‘좋은 꿈을 꿀 거야’는 누군가에게 좋은 밤을 선물하고 싶은 마음을 담은 곡이다. 음악을 듣는 동안만큼은 걱정 없이 편안하게 잠들기를 바라는 마음으로 따뜻한 위로를 건넨다.

일공구는 “너무 많은 것을 채우기보다는 각 곡이 가진 여백과 분위기를 잘 살리고 싶었고, 제 목소리도 자연스럽게 담아내려고 했다”며 “듣는 분들이 음악 안에서 잠시 쉬어갈 수 있었으면 좋겠다는 생각을 많이 했다”고 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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