# 손목 질환에 PDRN 약침을 사용한 임상연구 3편을 분석한 결과, 세 연구 모두 치료 후 통증이 줄어든 것으로 나타났다. 별도의 동물실험에서는 스테로이드로 근육이 위축된 생쥐에 PDRN 약침을 투여하자 근섬유가 가늘어지는 현상이 완화되고 달리기 거리도 늘었다.



자생한방병원 척추관절연구소는 이같은 내용을 담은 논문을 2편 발표했다. PDRN 약침을 포함한 근골격계 치료 연구를 종합한 논문을 국제학술지 ‘첨단 약리학(Frontiers in Pharmacology)’에, PDRN 약침이 근육에 미치는 영향을 살핀 실험 논문을 ‘근육 연구 및 세포 운동성 저널(Journal of Muscle Research and Cell Motility)’에 각각 게재했다고 26일 밝혔다.

자생한방병원 척추관절연구소 이숙현 박사(왼쪽)와 홍진영 박사.

PDRN(폴리데옥시리보뉴클레오티드)은 연어 생식세포의 DNA에서 추출한 물질이다. 한의학에서는 이를 경혈이나 통증 부위에 주입하는 약침으로 활용한다.



이숙현 자생한방병원 척추관절연구소 박사 연구팀은 PDRN 약침을 포함해 근골격계 질환에 쓰이는 PDRN 계열 치료를 다룬 연구 38편을 분석했다.



손목 질환에서는 약침 치료 후 통증이 줄었고, 무릎 골관절염 연구 4편에서는 PDRN 또는 유사 성분인 PN 주사를 맞은 환자가 히알루론산 주사를 맞은 환자보다 통증 감소 폭이 컸다.



아울러 홍진영 박사 연구팀은 PDRN 약침이 근육에 어떤 변화를 일으키는지 살폈다.



생쥐 60마리를 네 집단으로 나눠 14일간 실험했더니 러닝머신에서 달린 거리는 정상군이 평균 643m, 스테로이드로 근위축을 유도한 집단이 303m를 기록했다. 같은 기간 스테로이드와 고용량 PDRN 약침을 함께 투여한 집단은 평균 507m를 달렸다. 근섬유의 굵기를 보여주는 단면적도 스테로이드만 투여한 집단의 약 1.8배였다.



근육세포 실험에서는 PDRN을 투여하자 근육 단백질의 분해를 촉진하는 유전자 활동이 줄고 단백질 합성에 관여하는 신호가 회복됐다.



연구팀은 이런 변화가 근육 위축을 줄이는 데 기여한 것으로 봤다. 사람의 근위축에도 같은 효과가 나타나는지는 후속 임상연구에서 확인할 과제다.

정희원 기자

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