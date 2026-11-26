응급 제왕절개가 필요한 고위험 산모, 예정일보다 일찍 태어나 집중치료가 필요한 이른둥이, 엄마 배 속에서 심장 이상이 발견돼 태어나기 전부터 치료 계획을 세워야 하는 아기.



이처럼 산모나 아기의 상태가 위중해 권역·지역 병원에서 감당하기 어려울 때 진료를 맡는 곳이 중증모자의료센터다.

박중신 서울대병원 중증모자의료센터장(앞줄 왼쪽 다섯번째)이 1년 여간의 진료 성과를 공유하기 위한 심포지엄 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 서울대병원 제공

서울대병원 중증모자의료센터는 최근 첫 심포지엄을 열고 1년여간의 진료 성과를 공유했다. 전국 모자의료센터 의료진과 유관기관 관계자 약 120명이 참석해 위중한 산모와 신생아를 안전하게 이송하고, 산전 진단이 출생 후 치료로 이어지도록 병원 간 협력을 강화하는 방안을 논의했다.



◆24시간 응급분만… 분만장 안 수술실 두 곳도 재가동



고령 임신과 다태 임신이 늘면서 고위험 산모와 신생아를 전문적으로 돌볼 의료진과 병상의 수요도 커지고 있다. 정부는 지난해 모자의료 전달체계를 중증·권역·지역 모자의료센터로 개편했다.



서울대병원은 국립대병원 가운데 유일하게 중증모자의료센터로 지정돼 지난해 7월부터 가장 위중한 산모와 신생아를 받는 최종 전원기관 역할을 맡고 있다.



지난 1~10월 서울대병원에서 이뤄진 분만의 86.1%가 고위험분만이었다. 고위험 산모를 돌보는 집중치료실의 월평균 병상가동률은 지난해 81.4%에서 올해 1~10월 93.6%로 높아졌다. 같은 기간 신생아집중치료실의 평균 병상가동률도 92.2%에 달했다.



센터는 24시간 응급분만 체계를 갖추고 서울중증환자공공이송센터와 함께 산모와 신생아의 이송을 맡고 있다. 지정 이후에는 다른 병원이 환자를 옮겨야 할 때 바로 연락할 수 있는 전담 핫라인을 마련하고 가장 위중한 환자를 위한 예비병상을 운영하고 있다. 올해는 분만장 안에 있는 수술실 두 곳도 다시 열었다. 분만 중 응급 제왕절개가 필요하면 현장에서 곧바로 수술할 수 있다.



◆태아 이상 발견 후 한두 달 걸리던 전문의 상담, 약 2주로



태아에게 이상이 발견되면 부모는 아기가 태어난 뒤 어떤 치료를 받아야 할지도 알아야 한다. 서울대병원 태아센터에서는 산부인과와 영상의학과, 출생 후 아기를 돌볼 소아 진료과 의료진이 산전 진단부터 출생 후 치료 계획까지 함께 살핀다.



올해 1~10월 태아센터 등록 건수는 280건이다. 열 달 만에 지난해 연간 등록 건수(196건)를 웃돌았다. 태아 이상을 진단받은 뒤 관련 진료과에서 진료와 상담을 받기까지 걸리는 기간은 한두 달에서 약 2주로 줄었다.



지난 5월에는 ‘선천 심장병 클리닉’ 협진을 시작했다. 태아에게 선천성 심장질환이 발견되면 진단 당일 소아청소년과 심장 분야와 소아흉부외과로 진료를 연계한다. 실제 심장 진료까지 걸리는 시간은 평균 8.3일에서 4.7일로 줄었다. 센터는 태아 이상이 발견된 당일 협진을 연계하는 체계를 소아 분야 7개 진료과로 확대할 계획이다.



보건복지부와 서울시가 후원한 이번 심포지엄에서는 서울대병원·삼성서울병원과 국립중앙의료원 중앙모자의료센터 의료진 등 연자 8명이 중증 산모와 신생아의 진료·이송 경험, 태아 질환을 출생 전에 진단하고 출생 후 치료한 사례를 공유했다.



박중신 서울대병원 중증모자의료센터장은 “중증모자의료센터는 가장 위중한 산모와 신생아가 마지막으로 기댈 수 있는 곳이어야 한다”며 “첫 심포지엄에서 나눈 경험을 바탕으로 여러 진료과, 전국의 모자의료센터들과 긴밀히 협력해 산모와 아기가 안심하고 치료받을 수 있는 체계를 만드는 데 힘쓰겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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