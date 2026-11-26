제공=얼루어 코리아

올해 규카츠, 부실장, 규째즈 등의 캐릭터로 화제를 모은 코미디언 김규원이 생애 첫 패션 매거진 화보를 찍었다. 익숙한 캐릭터 뒤에 있던 새로운 얼굴을 꺼내 보였다.

김규원은 26일 공개된 얼루어 코리아 12월호 화보에서 'Anything but Ordinary'를 콘셉트로 시크하면서도 자유분방한 분위기를 선보였다.

블랙 러플 블라우스와 코트로 클래식한 매력을 드러냈고, 레드 타이를 매치한 컷에서는 장난기 어린 포즈로 포멀한 룩에 위트를 더했다. 레더 점퍼와 벨벳 롱 로브, 왕관을 활용한 흑백 컷까지 소화하며 화보마다 다른 분위기를 연출했다. 특히 9분할 흑백 컷에서는 웃음을 터뜨리거나 눈물을 글썽이는 다채로운 표정으로 특유의 익살스러운 매력을 살렸다.

인터뷰에서는 쉼 없이 달려온 2026년을 돌아봤다. 프리랜서로 매달 다음 일정을 걱정하던 시절을 떠올린 그는 "매달 스케줄이 계속 쌓여갔다. 이렇게 될 줄은 정말 몰랐다"며 "매일 꿈꾸던 순간이 눈앞에 펼쳐지는데 그 속도가 무섭기도 했다"고 털어놨다. 이어 "매일 현관을 나서며 '눈앞에 있는 것에 최선을 다하자! 건방 떨지 말자!'라고 스스로에게 주문을 건다"고 말했다.

자신만의 코미디 방식도 밝혔다. 그는 캐릭터를 만들 때 가장 중요한 요소로 공감대를 꼽았고, 주변 사람들의 말투와 습관에서 아이디어를 얻는다고 했다. 스스로 웃음의 대상이 되는 캐릭터를 고집하는 이유를 두고는 "누가 저를 놀리면 시청자분들도 웃으면서 같이 놀릴 수 있다고 생각했다. 그래서 놀릴 거리를 만들어주려고 하고 있다"고 설명했다.

앞으로의 바람도 전했다. 김규원은 "퇴근 후 가뿐한 마음으로 맛있는 거 먹으면서 보고 기분 좋게 자고 싶은 날 찾게 되는 콘텐츠에 제가 있으면 좋겠다"고 말했다.

김규원은 JTBC 드라마 아파트로 첫 정극 연기에 도전했다. 다음 달 3일 공개되는 쿠팡플레이 스마일 클리닉과 2027년 상반기 방영 예정인 티빙 오리지널 시트콤 궁전랜드로 활동 영역을 넓힌다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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