사진 제공 : 더프로젝트컴퍼니

신예 차승우가 tvN 새 토일드라마 ‘기프트’로 안방극장에 데뷔한다.

오는 12월5일 첫 방송되는 ‘기프트’는 불의의 사고 이후 특별한 능력을 얻게 된 전 프로야구 투수코치가 전국 꼴찌 고교 야구부의 감독으로 부임하며 벌어지는 이야기를 그린다.

소속사 더프로젝트컴퍼니에 따르면 차승우는 치열한 오디션 경쟁을 뚫고 덕천고 야구부 투수 김찬영 역에 발탁됐다.

극 중 김찬영은 동그란 안경이 트레이드마크인 1학년 사이드암 투수로, 마음이 여리고 동료들을 살뜰히 챙기는 인물이다. 야구에 대한 열정만큼은 누구에게도 뒤지지 않지만 막상 마운드에 오르면 긴장 탓에 제 실력을 발휘하지 못한다.

정민용 감독과 동료들의 도움으로 조금씩 자신감을 되찾아가는 김찬영의 이야기는 덕천고 야구부 성장기의 한 축을 이룰 예정이다.

차승우는 유년 시절 직접 야구를 했던 경험을 바탕으로 캐릭터 연구에 공을 들였다는 후문이다. 실제 야구 경험을 지닌 차승우가 첫 드라마에서 어떤 연기를 보여줄지 기대가 모인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]