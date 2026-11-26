하나님의 교회 직장인청년봉사단 ASEZ WAO가 25일 페루공학자협회 리마지부와 공동으로 국제환경세미나를 개최했다. ‘지속 가능한 미래를 위한 환경 기술과 국제협력’을 주제로 열린 세미나에 약 700명이 참여했다. 제공=하나님의 교회

하나님의교회 세계복음선교협회(이하 하나님의 교회) 직장인청년봉사단 아세즈와오(ASEZ WAO)가 페루공학자협회(CIP) 리마지부와 함께 기후위기 대응을 위한 국제협력 방안을 논의했다.

ASEZ WAO는 지난 25일 경기 성남 새예루살렘 판교성전에서 CIP 리마지부와 공동으로 제1회 ASEZ WAO 국제환경세미나를 열었다. '지속 가능한 미래를 위한 환경 기술과 국제협력'을 주제로 열린 이번 세미나에는 파울 두클로스 주한 페루 대사, 에콰도르 대사관 관계자, CIP 리마지부 대표단, ASEZ WAO 회원 등 약 700명이 참석했다.

CIP는 1962년 설립된 페루의 공학 분야 전문 직능단체다. 리마지부 대표단은 국내 기업과 대학을 둘러보기 위해 방한했고, 그 일정 중에 이번 세미나가 마련됐다. 두 단체는 2025년 환경 콘서트 공동 개최와 업무협약(MOU) 체결, 올해 7월 글로벌 포럼 등으로 협력을 이어왔다.

김용갑 ASEZ WAO 대표는 개회사에서 "한국과 페루는 멀리 떨어져 있지만 태평양이라는 같은 바다로 이어져 있다"며 "두 나라의 지속 가능한 발전을 위해 함께하는 일이 앞으로 더 많아지기를 기대한다"고 밝혔다. 두클로스 대사는 같은 날 축사에서 "이 자리에서 나눈 생각과 다짐이 자연과 함께 살아가는 미래라는 우리 모두의 목표를 이루는 데 기여하기를 기원한다"고 말했다.

환경공학자인 마르코 안토니오 라미레스 차베스 CIP 리마지부 사무국장은 “과학적 지식과 전문가의 기술 역량, 기관의 지도력, 젊은 세대의 에너지와 실천 의지를 모아야 한다”고 역설했다.

ASEZ WAO 환경보호 활동에 대한 소개를 듣고 있는 주한 페루 대사와 에콰도르 대사관 일등서기관, CIP 리마지부 관계자들. 제공=하나님의 교회

본 세션에서는 기후위기 대응을 위한 실천 사례와 정책이 차례로 소개됐다. ASEZ WAO는 '태평양의 엘니뇨와 국제협력의 중요성'을 주제로 아시아·중남미의 엘니뇨 피해 사례를 짚었다. 중남미에서 진행해온 나무 심기(Mother's Forest), 육상생태계 보호(Green Earth), 해양생태계 보호(Blue Ocean) 프로젝트도 소개하며 정부·전문기관과 협력해야 한다고 강조했다.

CIP 리마지부의 환경공학자 마르코 안토니오 라미레스 차베스 사무국장은 페루의 고형 폐기물 관리와 순환경제 정책을 발표했다. 그는 이날 "더 적은 자원으로 더 많은 가치를 창출하며 성장하는 것이 우리의 과제"라고 말했다. 아나 메르카도 재무 부국장은 식품 손실과 낭비가 기후변화·자원 낭비와도 맞물려 있다며, 손실 예방과 잉여 식품 재분배를 대안으로 제시했다. 다일라 아스토르가 주한 페루 대사관 참사관은 파리협정 제6조에 따른 국가 간 온실가스 감축 협력을 설명하고, 페루가 스위스·싱가포르·한국 등과 추진해온 협력 현황을 공유했다.

CIP 리마지부는 ASEZ WAO에 감사패를 전달했다. 두 기관은 환경 분야 지식·기술 공유와 청년·시민의 참여 확대를 담은 '지속 가능한 미래를 위한 국제 협력 공동선언문'에도 서명했다. 행사장에서는 부채춤 공연과 환경 노래 One Step 무대가 이어졌고, 참석자들은 환경 메시지 엽서 쓰기와 나무 책갈피 만들기에 참여했다.

주한 페루·에콰도르 대사관, CIP 리마지부 관계자들이 전통 매듭과 식물 스티커를 활용해 나무 책갈피를 만들며 즐거운 시간을 보냈다. 제공=하나님의 교회

참석자 성찬혁(29) 씨는 25일 "환경보호는 물건을 다 쓴 뒤가 아니라 사용하는 순간부터 시작된다"고 소감을 밝혔다. 오세인(29) 씨는 “함께 지구와 세상을 바꾸려는 사람들이 있다는 점에서 큰 힘을 얻는다”고 전했다.

ASEZ WAO는 전 세계 하나님의 교회 소속 직장인 청년들이 인류와 지구의 지속 가능한 발전을 위해 ‘어머니의 마음’으로 활동하는 국제봉사단체다. 단체명인 ASEZ WAO는 ‘Save the Earth from A to Z, We Are One Family’의 약자로, ‘우리가 한 가족이 되어 처음부터 끝까지 세상을 구하자’는 의미를 담고 있다. 지속적인 활동으로 미국 대통령 자원봉사상, 페루 국회의장 표창장, 아르헨티나 상원 표창장, 그린월드상∙그린애플상 등 840여 회 수상했다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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