배우 주종혁과 박유림이 외로움과 사랑을 그린 감성 멜로로 안방극장을 찾는다.

26일 밤 10시 방송되는 KBS 드라마스페셜 2026 ‘사운드:트랙’의 세 번째 단막극 ‘나의 외로움이 널 부를 때’는 한 남자를 짝사랑하게 된 여자가 그의 숨겨진 외로움에 다가가기 시작하는 이야기다.

주종혁은 다정한 모습 뒤에 외로움을 감춘 남자 진우 역을 맡았다. 소정(박유림 분)과 가까워지면서 오랫동안 멈춰 있던 감정에 변화가 찾아오는 과정을 섬세하게 그려낸다. 박유림은 진우를 향해 조금씩 마음을 키워가는 소정 역으로 분해 조용하지만 자신의 감정에는 솔직한 인물의 서툰 짝사랑을 표현한다.

방송을 앞두고 공개된 스틸에는 상처에 약을 발라주는 소정을 다정하게 바라보는 진우의 모습이 담겼다. 가까운 거리에서 서로를 마주한 두 사람 사이에 묘한 기류가 흐르며 설렘을 자아낸다.

반면 또 다른 사진에서는 장난스러운 모습을 보이는 진우와 미소 짓는 수아(한수아 분)가 포착됐다. 여기에 심각한 표정으로 생각에 잠긴 소정의 모습까지 공개되면서 세 사람의 관계에 대한 궁금증을 높인다.

극 중 소정은 하이엔드 가구 회사 대리 진우의 다정한 면모에 이끌려 조금씩 마음의 문을 열기 시작한다. 하지만 진우는 소정의 호감에도 쉽게 속내를 드러내지 않고 그의 곁에는 수아가 함께하고 있다.

마음속에 외로움을 품은 진우와 새로운 사랑을 꿈꾸는 소정이 서로의 외로움을 어떻게 마주하고 관계의 변화를 맞이할지 관심이 쏠린다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]