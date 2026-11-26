판타지 월드 RPG ‘아주르 프로밀리아’가 정식 서비스를 시작했다.

넥슨은 만쥬게임즈가 개발한 아주르 프로밀리아를 PC와 모바일 플랫폼으로 국내 정식 출시했다고 26일 밝혔다.

아주르 프로밀리아는 신비로운 생명체 키보가 살아가는 판타지 대륙 프로밀리아를 무대로 펼쳐지는 RPG다. 이용자는 기억을 잃은 성림자가 돼 개성 있는 동료 캐릭터와 키보를 만나 대륙 곳곳을 탐험한다. 전투를 비롯해 건설과 생활 등 다양한 콘텐츠를 자유롭게 경험할 수 있다.

정식 출시 버전인 ‘별의 도약’에서는 특별 픽업 캐릭터를 최대 90회 이내에 확정적으로 획득할 수 있는 운명 관측이 순차적으로 열린다. 첫 번째 특별 픽업 꽃의 언약은 12월 17일까지 진행된다. 해당 기간에는 오랜 수행을 거쳐 인간의 모습을 갖추게 된 여우 선인 도산소옥을 만날 수 있다. 이어 두 번째 특별 픽업 월하가인은 내년 1월 5일까지 운영되며, 단아한 외모와 호쾌한 검술을 지닌 무사 미나모토 치요가 등장한다.

출시를 기념한 기간 한정 이벤트도 마련됐다. 오는 12월 17일까지 진행되는 테마 육성 이벤트 ‘꽃으로 맺어진 인연’에서는 도산소옥이 여우 일족의 수행 평가를 통과할 수 있도록 돕는 이야기가 펼쳐진다. 이후 내년 1월 5일까지는 잃어버린 검을 찾아 나선 미나모토 치요의 여정을 다룬 ‘칼날의 울림! 사냥의 성전!’이 이어진다.

아주르 프로밀리아는 국내 출시 전 글로벌 사전등록자 3000만 명을 넘어섰다. 지난 24일 사전 다운로드를 시작한 뒤에는 앱스토어와 갤럭시 스토어 인기 순위에서 1위에 오르며 출시 전부터 관심을 모았다.

최성욱 넥슨 퍼블리싱라이브본부장은 “‘아주르 프로밀리아’를 국내 이용자분들께 정식으로 선보이게 되어 기쁘다”며 “‘프로밀리아’ 대륙에서의 모든 순간이 즐거운 모험이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 아주르 프로밀리아는 12월 4일부터 6일까지 일산 킨텍스에서 열리는 ‘AGF 2026’에도 참가해 국내 팬들을 만난다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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