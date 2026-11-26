전직 9급 공무원 출신 유튜버 김선태가 최근 불거진 9급 공무원 및 고졸 비하 발언에 분노했다.

김선태는 25일 자신의 유튜브 채널에서 라이브 방송을 진행하며 해당 발언에 대한 생각을 밝혔다.

김선태. 김선태 유튜브 캡처

앞서 정영란 부산광역시 인재개발원장은 교육위원회 업무보고에서 "9급 공무원 시험은 다 고졸 수준으로 치른다"고 말한 바 있다.

김선태는 "최근에 '9급 공무원은 고졸 수준이다'라고 말한 분이 계신다. 워딩만 들어도 화가 난다"고 말했다.

이어 "저 긁힌 거 맞다. 제가 바로 그 9급이자 고졸"이라며 "고졸 수준이라고 한 건 문제가 많은 말"이라고 했다.

그는 "이 워딩은 고졸한테도 기분이 나쁘다. 공무원만 기분이 나쁜 게 아니다"라고 지적했다.

또 "'수준'이라는 표현이 문제다. 고졸이 죄지었냐. 죄지은 거 아니지 않냐"고 반문했다.

김선태는 인재개발원장의 발언 원문을 읽으며 고졸과 수험생, 공무원 모두를 비하하는 맥락으로 해석할 수 있다고 말했다.

다만 그는 "(수긍하기 싫지만) 시험 난이도는 고졸 수준이라고 할 수 있겠다. 그렇다 치자. 그런데 입사 난이도는 쉽지 않다. 그걸 정확히 분리해야 한다"고 설명했다.

그러면서 "어떤 시험인지도 모르고 그냥 말하신 것 같다. 비하 의도는 없었다고 하신다"고 덧붙였다.

이후 김선태는 인재개발원장의 발언을 비판하는 취지로 상황을 바꿔 말하는 모습을 보였다.

그는 "그럼 제가 반대로 해도 되겠냐. 저도 들은 거다. (비하할) 의도 없다"며 "수험생과 고졸은 무슨 죄냐. 왜 둘 다 멕이냐"고 말했다.

<뉴시스>

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