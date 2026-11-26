한국마사회 사회공헌재단이 지역사회에 나눔의 가치를 확산하고 있다.



한국마사회는 지난 25일 서울경마공원에서 전국 농어촌 노인복지시설과 기후·생태 분야 비영리 공익법인을 대상으로 ‘2026년 국민드림마차 전달식’을 개최하고 총 40대의 차량을 전달했다.



국민드림마차는 교통 인프라가 상대적으로 부족한 농어촌 지역의 이동 편의를 증진하고 복지시설의 원활한 서비스 제공을 돕기 위한 한국마사회 사회공헌재단의 대표 사회공헌 사업이다. 2004년 시작된 이래 현재까지 1171대의 복지차량을 지원하며 지역사회의 이동복지 향상에 기여해 왔다.



올해는 지난 6월부터 공모와 현장실사, 최종 심사를 거쳐 농어촌 소재 노인복지시설 37개소와 기후·생태 분야 비영리 공익법인 3개소를 최종 지원 대상으로 선정했다. 특히 시설별 이용 목적과 현장의 수요를 반영해 하이브리드 승합차 30대와 가솔린 경차 10대를 지원함으로써 차량 활용도와 수혜기관의 만족도를 높였다.



이날 전달식에는 우희종 한국마사회 사회공헌재단 이사장을 비롯한 한국마사회 및 사회공헌재단 임원들이 참석해 시설 관계자들에게 직접 차량 열쇠를 전달하며 격려의 뜻을 전했다. 수혜기관들은 새롭게 함께할 차량에 ‘소망카’, ‘은빛 드림카’, ‘오션마차’ 등 저마다의 의미를 담은 애칭을 붙이며 전달식에 훈훈함을 더했다.



우 이사장은 “이동의 제약으로 소외되는 이웃 없이 누구나 필요한 복지서비스를 누릴 수 있는 사회가 되기를 희망한다”며 “이번에 전달된 국민드림마차가 복지 현장의 든든한 발이 되어 지역사회 곳곳에 나눔의 온기와 희망을 전하길 바란다”고 전했다.

권영준 기자

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