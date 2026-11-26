세계 정상급 경주마들이 ‘넘버 1’자리를 두고 일본 도쿄에 총집결한다.



국제경마대회인 ‘제46회 재팬컵(Japan Cup, G1, 2400m)’이 오는 29일 오후 3시40분 일본 도쿄경마장에서 펼쳐진다. 1981년 일본경마의 국제화와 경쟁력 강화를 위해 창설된 재팬컵은 세계 각국의 우수한 경주마들이 한자리에 모여 기량을 겨루는 국제 초청경주다.



세계 최고 수준의 잔디주로 경주다. 올해 대회의 총상금 규모는 10억9000만 엔(한화 약 92억원)이며, 우승상금은 5억 엔(약 42억원)에 달한다. 특히 올해부터 일본중앙경마회(JRA)는 지정된 해외 주요 경주에서 우승한 경주마가 재팬컵에서도 우승할 경우 지급하는 특별보너스를 최대 500만 달러(약 67억원)로 확대했다. 이를 포함하면 우승마가 받을 수 있는 상금은 최대 약 820만 달러(약 110억원)다.



◆세계 최강의 자존심, 프랑스 ‘칼란다간(Calandagan)’

칼란다간(프랑스)

2025년 세계 최고 경주마로 선정된 명마다. 지난해 재팬컵에서도 2분20초3의 일본중앙경마 신기록을 수립하며 우승했다. 일본 경주마들의 20년 연속 우승 행진에 마침표를 찍었던 그가 올해도 도쿄경마장에 모습을 드러낸다.



◆유럽 중거리 최강자, 영국 ‘옴부즈맨(Ombudsman)’

옴부즈맨(영국)

직전 경주인 영국 챔피언 스테이크스(G1)에서 칼란다간을 제압한 옴부즈맨도 강력한 경쟁자로 꼽힌다. 올해 국제레이팅 131을 기록한 유럽 정상급 경주마로, 지금까지 5차례 G1 경주에서 우승했다. 생애 처음 도전하는 2000m 경주에서 어떤 모습을 보여줄지가 관건이다.



◆일본경마의 자존심 회복에 나선 ‘다논데사일(Danon Decile)’

다논데사일(일본)

2024년 일본 더비 우승마인 다논데사일은 지난해 두바이 시마 클래식(G1, 2410m)에서 칼란다간을 꺾으며 국제무대에서 경쟁력을 입증했다. 지난해 재팬컵에서는 3위를 기록했으나 올해 직전 경주인 천황상 가을(G1, 2000m)에서 우승하며 상승세를 타고 있다.



이 밖에도 지난해 재팬컵에서 칼란다간과 접전 끝에 준우승을 차지한 ‘마스커레이드볼’, 올해 오사카배와 천황상 봄을 석권한 ‘크루아뒤노르’, 영국과 아일랜드 오크스에서 우승한 암말 ‘미니호크’ 등 세계적인 경주마들이 출전을 준비하고 있다.

권영준 기자

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