올 시즌 최강의 암말, 그리고 단거리 왕좌를 가릴 2개의 빅매치가 펼쳐진다. 서울과 영남을 대표하는 최강자의 라이벌 대결이 최대 관심사다.

한 해 최고의 경주마를 가리는 ‘그랑프리’가 렛츠런파크 서울에서 열린다면, 부산경남에서는 대미를 장식할 ‘브리더스컵 퀸(L, 1800m)’과 ‘KRA컵 스프린트(G3, 1200m)’가 27일 펼쳐진다. 특히 브리더스컵 퀸은 하반기 암말 최강자를 가리는 퀸즈투어 F&W 시리즈의 마지막 관문이다. KRA컵 스프린트는 올해부터 서울·영남 통합 단거리 대상경주로 열려 관심을 집중시키고 있다.



<브리더스컵 퀸(L, 1,800m, 국 OPEN, 3세 이상, 총상금 3억원, 부경 제5경주>

라온포레스트가 퀸즈투어 F&W 시리즈 승점 650으로 선두를 달리고 있다. 그 뒤를 판타스틱밸류(승점 400)가 쫓고 있다. 두 경주마는 각각 14번과 1번 게이트로 배정받았다.



이번 경주의 최대 관전 포인트는 서울의 라온포레스트와 영남의 판타스틱밸류의 세 번째 맞대결이다. 퀸즈투어 F&W 첫 관문인 제주특별자치도지사배(1400m)에서는 판타스틱밸류가 8마신 차 압승을 거뒀지만, 두 번째 관문 경상남도지사배(2000m)에서는 라온포레스트가 강력한 막판 추입으로 10마신 차로 우승을 차지하며 판세를 뒤집었다. 서로 다른 거리에서 희비가 엇갈린 두 강자가 이번에는 1800m에서 다시 맞붙는다.



◆[서울] 라온포레스트(35전 8/7/6, 레이팅 110, 한, 암, 6세, 회색, 부마: 한센, 모마:라온나리, 마주:라온랜드(주), 조교사:이강서)

라온포레스트

두 번째 관문 경상남도지사배에서 보여준 마지막 600m 추입은 강렬했다. 37초7에 주파하며 장거리 강자의 존재감을 유감없이 발휘했다. 1800m 이상 거리에서도 12차례 출전해 10차례 3위 이내 입상했다. 이 가운데 4승과 준우승 3회를 기록할 만큼 장거리에서 경쟁력을 갖췄다. 마지막 관문인 브리더스컵 퀸 경주에서도 특유의 추입력을 발휘해 2관을 달성할 수 있을지 관심이 쏠린다.



◆[영남] 판타스틱밸류(19전 7/4/0, 레이팅 95, 한, 암, 4세, 갈색, 부마:어플릿익스프레스, 모마:유니언벨, 마주:무지개렌트카, 조교사:손병철)

판타스틱밸류

첫 관문 제주특별자치도지사배의 기억을 떠올린다. 8마신 차 압도적인 경기력을 재현한다. 올해 대상경주 우승과 부진이 교차하는 만큼 이번에는 자신의 페이스를 얼마나 유지하느냐가 관건이다. 첫 관문의 압도적인 경기력을 되살려 라온포레스트에게 설욕하고 퀸즈투어 F&W 최종전의 주인공이 될 수 있을지 주목된다.



<KRA컵 스프린트(G3, 1,200m, OPEN, 3세 이상, 총상금 5억원, 부경 제6경주>



국내 정상급 단거리 경주마들이 출전하는 KRA컵 스프린트는 지난 2년간 서울과 영남에서 각각 개최됐지만, 올해부터 통합돼 하나의 우승컵을 놓고 경쟁한다. 지난해 스프린터 시리즈 삼관마인 서울의 ‘빈체로카발로’와 지난달 국제신문배 우승마인 영남의 ‘위너클리어’가 다시 맞붙어 관심을 끈다.



◆[서울] 빈체로카발로(28전 12/3/3, 레이팅 112, 한, 수, 5세, 밤색, 부마:카우보이칼, 모마:시티래스, 마주:김현강, 조교사:서인석)

빈체로카발로

지난해 부산일보배, SBS스포츠 스프린트, 서울마주협회장배를 모두 제패하며 한국경마 최초로 스프린터 시리즈 3관왕에 오른 경주마다. 올해도 부산일보배와 SBS스포츠 스프린트에서 2연패에 성공했으며, 특히 두 경주에서 모두 경쟁마 위너클리어를 제압했다. 지난 9월 코리아스프린트(G1)에서도 일본 경주마들과 경쟁해 국내 출전마 최고 성적인 3위에 올랐다. 통산 28전 12승, 승률 42.9%에 레이팅 112로 이번 출전마 중 최상위권의 성적을 보유하고 있다.



◆[영남] 위너클리어(19전 8/3/1, 레이팅 106, 한(포), 수, 4세, 밤색, 부마:KLIMT, 모마:클리어크리던스, 마주:이종훈, 조교사:백광열)

위너클리어

1200~1400m를 주무대로 활약하는 단거리 경주마다. 지난해 KRA 스프린트@영남에서 우승했지만, 올해는 여러 대상경주에서 다소 아쉬운 성적을 남겼다. 특히 빈체로카발로와 상대전적에서 4전 1승3패로 밀렸다. 지난달 국제신문배(G3, 1400m)에서 6연승을 달리던 ‘로쉬’를 꺾고 우승하며 분위기를 바꿨다. 빈체로카발로와 다섯 번째 맞대결에서 트로피를 들어 올릴 수 있을지 이목이 쏠린다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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