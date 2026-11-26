사진=빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)이 올해 발표된 해외 아티스트의 곡 가운데 유일하게 일본레코드협회 스트리밍 부문 플래티넘 인증을 획득했다.

26일 일본레코드협회에 따르면 아일릿의 미니 4집 ‘마밀라피나타파이(MAMIHLAPINATAPAI)’ 타이틀곡 ‘잇츠 미(It’s Me)’가 지난 10월 기준 누적 재생 수 1억회를 돌파해 스트리밍 부문 플래티넘 인증을 받았다.

올해 발표된 해외 아티스트의 곡 가운데 플래티넘 인증을 획득한 것은 ‘잇츠 미’가 유일하다. 일본 여성 아티스트의 올해 발매곡까지 범위를 넓혀도 해당 인증을 받은 곡은 ‘잇츠 미’뿐이다.

일본레코드협회는 곡의 누적 재생 수에 따라 골드(5000만회 이상), 플래티넘(1억회 이상), 더블 플래티넘(2억회 이상), 트리플 플래티넘(3억회 이상), 다이아몬드(5억회 이상) 등으로 구분해 매월 인증을 부여한다.

지난 4월 발매된 ‘잇츠 미’는 일본 음악 시장에서 장기 흥행을 이어가고 있다. 오리콘 최신 주간 스트리밍 랭킹(11월30일 자·집계 기간 11월16~22일)에서 6위에 올랐다. 주간 재생 수는 전주 대비 약 10% 증가한 525만5218회를 기록했다.

아일릿은 ‘잇츠 미’로 제68회 일본 레코드 대상에서 우수작품상도 수상했다. 올해 해당 부문 수상작 가운데 해외 아티스트의 곡은 ‘잇츠 미’가 유일하다.

이로써 아일릿이 일본레코드협회 스트리밍 인증을 획득한 곡은 총 4곡이 됐다. 앞서 데뷔곡 ‘마그네틱(Magnetic)’은 발매 2년5개월 만에 트리플 플래티넘을 달성하며 당시 해외 여성 아티스트 곡 중 최단기간 기록을 세웠다. 첫 일본 오리지널 곡 ‘아몬드 초콜릿(Almond Chocolate)’과 데뷔 앨범 수록곡 ‘럭키 걸 신드롬(Lucky Girl Syndrome)’은 각각 플래티넘과 골드 인증을 받았다.

아일릿은 오는 28일 NTV ‘베스트 아티스트 2026’을 시작으로 30일 ‘CDTV 라이브! 라이브!’, 12월2일 후지TV ‘FNS 가요제’ 등 일본 대표 음악방송에 잇달아 출연한다. 12월31일에는 NHK ‘제77회 홍백가합전’ 무대에 오른다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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