김새롬. 출처=유튜브 채널 '김새롬' 화면 캡처

재혼 소식을 전한 방송인 김새롬이 남편을 향한 애정을 드러냈다.

지난 25일 유튜브 채널 '김새롬'은 '(긴급 편성) 네 그렇게 됐습니다'라는 제목의 영상을 게재했다.

영상 속 김새롬은 "제가 2026년 11월 11일부로 법적 짝꿍이 생겼다"며 "강남구청에서 혼인신고를 마쳤다"고 밝혔다. 이어 "나이가 있다 보니 2세 계획을 세워야 하지 않나"라며 "그러기 위해 법적으로 묶은 것"이라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

결혼식에 대해서는 "환상이 아예 없다"고 털어놨다. 김새롬은 "(남편과) 동의 하에 결혼식을 안 하겠다고 둘 다 마음을 먹었는데 시간이 지날수록 그래도 날 좋아해 준 분들과 가족들에게 인사를 드려야겠다는 생각이 들지만 미정"이라고 밝혔다.

특히 지금의 남편과 2년 넘게 연애했다면서 "그동안 무수한 연애 콘텐츠에서 '얘들아 이런 남자를 만나라' 했던 모든 데이터가 이 사람이었다. 무던한데 섬세하고 깔끔하다. 키도 저보다 훨씬 크다. 187~188㎝ 되는 것 같다. 덩치도 좋고 제가 너무 좋아하는 외모"라고 설명했다.

그러면서 "상대가 무일푼 백수여도 내가 존경할 수 있을까 하는 나만의 기준이 있었다"며 "결혼하고 우리 집안이 쫄딱 망해서 길거리에 나앉아도 그 사람을 의지하면서 목구멍에 풀칠할 수 있을까 했는데 그게 맞았다. 책임감도 있고 존경할 수 있는 사람"이라고 믿음을 드러냈다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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