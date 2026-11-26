한국풋살연맹 상비군. 사진=한국풋살연맹 제공

나고야 오션스 선수단. 사진=나고야 오션스 제공

한국 풋살 사상 처음으로 국제친선전이 열린다.

26일 한국풋살연맹에 따르면 연맹이 주최·주관하는 ‘2026 한일 풋살 친선 교류전’이 다음 달 3일과 4일 강원도 홍천군 홍천종합체육관에서 열린다.

이번 교류전은 국내 풋살의 국제 경쟁력 강화와 한일 양국 간의 활발한 스포츠 교류를 위해 마련됐다. 한국 풋살을 대표해 국내 최상위 리그인 FK리그의 정예 멤버들로 구성된 한국풋살연맹 상비군이 나선다. 이에 맞서 일본 풋살 최강 명문 구단 나고야 오션스가 방한해 자존심을 건 맞대결을 펼친다.

나고야 오션스는 아시아축구연맹(AFC) 풋살 클럽 챔피언십에서 통산 4회 우승을 차지한 아시아 최정상급 클럽이다. F리그 17회, F리그컵 13회, 전일본 풋살 선수권대회 7회 등 일본에서도 최다 우승 기록을 이어가고 있는 명실상부한 절대 강자다. 두 팀의 맞대결은 국내 풋살 팬들에게 아시아 최정상 경기력을 직접 확인할 수 있는 흔치 않은 기회가 될 전망이다.

두 팀 선수단은 오는 2일 홍성국민체육센터에서 공식 훈련을 진행한다. 이어 3일 오후 7시 1차전을 치른 뒤 4일 오후 7시 2차전에 나선다. 입장료는 무료다. 유튜브에서 생중계도 진행된다.

풋살연맹 관계자는 “한국 풋살 사상 첫 국제친선경기에 아시아 무대를 호령해 온 나고야 오션스를 초청해 뜻깊다”며 “전 경기 직접관람과 유튜브 생중계를 통해 많은 분들이 함께해 주시길 바란다. 한국풋살연맹 상비군 선수들이 펼칠 투지 넘치는 승부에 지역민과 풋살 팬 여러분의 많은 관심과 응원을 부탁드린다”고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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