서로 다른 음악적 색깔을 지닌 세 팀이 한 무대에서 만난다.

올드 잉글리쉬 쉽독(Old English Sheepdog), 더베인(The VANE), 다섯(Dasutt)이 오는 12월4일 서울 롤링홀에서 열리는 ‘S,LO,W SERIES. 03’에 출연한다.

루비레코드와 RFI가 함께하는 ‘S,LO,W SERIES’는 ‘스마일 러브 위켄드(Smile Love Weekend)’의 공연 기획 시리즈다. ‘Take it slow, dive in slowly’라는 슬로건 아래 다양한 아티스트를 한 무대에 담아내는 프로젝트로, 빠르게 소비되는 음악 시장 속에서 아티스트 고유의 음악적 색깔을 깊이 있게 조명하고 관객과 교감하는 공연을 지향한다.

지난 9월18일 무신사 개러지에서 열린 첫 번째 공연에는 리메이, 오아!(OAH!), 오이스터즈, 초록불꽃소년단이 참여했다. 이어 10월11일 롤링홀에서 개최된 두 번째 공연에는 프롬, 최서정, ddbb, 유령서점이 출연해 각기 다른 음악적 매력을 선보였다.

세 번째 공연에는 독창적인 사운드와 강렬한 에너지를 지닌 올드 잉글리쉬 쉽독, 묵직한 록 사운드와 폭발적인 라이브 퍼포먼스가 돋보이는 더베인, 뚜렷한 음악적 색깔과 무대 장악력을 갖춘 다섯이 출연한다.

매회 새로운 아티스트 조합을 선보여 온 ‘S,LO,W SERIES’는 이번에도 서로 다른 음악적 방향성과 개성을 지닌 세 팀의 무대를 통해 관객들에게 다채로운 공연 경험을 선사할 예정이다.

루비레코드가 주최하고 RFI가 기획하는 이번 공연의 티켓 가격은 5만5000원이다. 지난 10일 정오부터 놀티켓(NOL)과 투더문(2TM)을 통해 예매가 진행되고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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