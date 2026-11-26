강원 지역 스키장들이 잇따라 문을 열면서 본격적인 겨울 스포츠 시즌이 시작됐다.

오랜만에 설원을 찾는 이들이 늘어나는 시기인 만큼 부상에도 각별한 주의가 필요하다. 특히 시즌 초반에는 신체가 운동에 충분히 적응하지 않은 상태에서 평소 실력이나 체력을 고려하지 않고 무리하다 부상을 입을 수 있다.

스키와 스노보드는 눈 위에서 즐기는 대표적인 겨울 스포츠지만 장비의 구조와 움직임에 차이가 있어 주로 발생하는 부상 부위도 다르다. 스키는 무릎을 비롯한 하체 부상에, 스노보드는 어깨와 손목 등 상체 부상에 주의해야 한다.

스키는 양발이 각각의 스키 플레이트에 고정된 상태에서 방향을 전환하는 운동이다. 균형을 잃고 넘어지는 과정에서 스키가 설면에 걸린 채 몸이 회전하거나 뒤로 주저앉듯 넘어지면 무릎에 순간적으로 큰 힘이 가해질 수 있다. 이 과정에서 전방십자인대나 내측측부인대, 반월상연골판 등이 손상될 수 있다.

전방십자인대는 무릎 관절 내부에서 정강이뼈가 앞으로 과도하게 밀리거나 회전하는 것을 막아 관절의 안정성을 유지하는 역할을 한다. 손상 당시 무릎에서 ‘뚝’ 하는 소리나 느낌과 함께 통증이 발생하고 관절이 빠르게 부어오르기도 한다. 이후 걸을 때 무릎에 힘이 빠지거나 방향을 바꾸는 과정에서 관절이 흔들리는 듯한 불안정성이 나타날 수 있다.

문제는 부상 직후 발생한 통증과 부기가 시간이 지나면서 줄어들 수 있다는 점이다. 이를 단순한 염좌로 여기고 다시 스키를 타거나 무리하게 활동을 이어가는 경우도 있다. 하지만 인대가 손상된 상태에서 무릎의 불안정성이 반복되면 반월상연골판이나 관절연골에 추가 손상이 발생할 수 있어 주의해야 한다.

반면 스노보드는 두 발이 하나의 보드에 고정돼 있고 폴대를 사용하지 않아 균형을 잃었을 때 손을 짚거나 어깨가 설면에 직접 부딪히는 경우가 많다. 이 과정에서 손목 골절이나 어깨관절 탈구, 회전근개 손상, 쇄골 골절 등이 발생할 수 있다.

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넘어진 이후 손목이 붓고 움직이기 어렵거나 팔을 들어 올릴 때 어깨 통증과 근력 저하가 지속된다면 단순 타박상으로 여기기보다 골절이나 인대, 힘줄 등의 손상 여부를 확인해야 한다.

이영석 은평 성누가병원 원장(정형외과 전문의)은 “스키장에서 넘어진 뒤 통증이 줄었다고 해서 관절 내부의 손상까지 회복됐다고 볼 수는 없다”며 “부상 직후 무릎이 빠르게 부어오르거나 방향을 바꿀 때 불안정성이 느껴지는 경우, 어깨 통증과 움직임의 제한이 지속되는 경우에는 정확한 진단을 받아보는 것이 중요하다”고 설명했다.

부상이 의심되면 통증이 나타나는 부위와 관절의 움직임, 안정성 등을 확인하고 필요에 따라 영상검사를 시행한다. 엑스레이(X-ray) 검사는 골절이나 관절의 정렬 상태를 확인하는 데 활용되며, 인대나 반월상연골판, 어깨 힘줄 등의 손상이 의심된다면 자기공명영상(MRI) 검사를 고려할 수 있다.

치료는 손상 부위와 범위, 관절의 안정성, 환자의 연령과 활동 수준 등을 종합적으로 고려해 결정한다. 전방십자인대 손상의 경우 관절의 불안정성이 크지 않다면 보조기 착용과 재활치료 등 비수술적 치료를 우선 고려할 수 있다. 반면 무릎의 불안정성이 지속되거나 동반 손상이 있는 경우, 방향 전환이 잦은 스포츠 활동으로의 복귀가 필요한 경우에는 관절내시경을 이용한 재건술 등 수술적 치료를 검토할 수 있다.

부상을 예방하기 위해서는 슬로프에 오르기 전 충분한 준비운동으로 관절과 주변 근육을 풀어주는 것이 중요하다. 시즌 초반에는 자신의 실력에 맞는 완만한 슬로프에서 몸을 적응시키고 점차 운동 강도를 높이는 것이 좋다. 스키는 부츠와 바인딩이 신체 조건 및 숙련도에 맞게 조절됐는지 확인하고, 스노보드는 손목 보호대 등 적절한 보호 장비를 착용하는 것이 도움이 된다.

또한 넘어질 때 무리하게 자세를 유지하거나 팔을 뻗어 충격을 받아내는 동작은 피하고, 초보자라면 올바르게 넘어지는 방법부터 익히는 것이 좋다. 피로가 누적되면 집중력과 균형 감각이 떨어질 수 있는 만큼 중간중간 충분한 휴식을 취하는 것도 중요하다.

이영석 원장은 “겨울 스포츠를 안전하게 즐기기 위해서는 자신의 체력과 숙련도를 고려해 운동 강도를 조절해야 한다”며 “스키나 스노보드를 탄 이후 무릎 부기나 관절 불안정성, 어깨와 손목 통증 등이 지속된다면 무리하게 운동을 이어 가기보다 손상 여부를 확인하고 충분히 회복한 뒤 복귀하는 것이 바람직하다”고 조언했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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