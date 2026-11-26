사진=김두홍 기자

2026시즌을 빛낸 최고의 선수, 김도영(KIA)의 이름이 울려 퍼졌다.

내야수 김도영이 최고의 영광을 누렸다. 26일 서울 롯데호텔 월드에서 열린 ‘2026 신한 SOL KBO 시상식’서 최우수선수(MVP)를 수상했다. 유효 투표 136표 중 80표를 획득했다. 득표율 58.8%를 자랑했다. 오버핏 정장으로 남다른 패션 센스를 뽐내기도 했다. 김도영은 “‘왕의 귀환’이라는 뜻으로 준비해주셨다”고 쑥스러워하면서도 “올 한 해 정말 감사하다는 얘기밖에 안한 것 같다. 정말 그말 밖에 할 말이 없을 정도로 감사한 일이 많았다. 더 힘을 내보겠다”고 말했다.

2024년 이후 2년 만에 다시 마주한 MVP 트로피다. 역대 정규리그서 MVP를 두 차례 이상 수상한 선수는 다섯 명뿐이다. 김도영이 이승엽(5회), 선동열(3회), 김성한, 장종훈, 박병호(이상 2회)의 뒤를 잇는다. 만 23세에 두 번째 MVP를 받은 건 1999년 이승엽(당시 삼성) 이후 27년 만이다. 김도영은 “2년 전엔 얼떨떨하기도 하고 마냥 기뻤다. 이번 상은 무거운 책임감이 느껴지기도 한다”며 “좋아하는 일을, 행복하게 할 수 있게끔 도와주신 야구 관계자 분들에게 감사하다”고 전했다.

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화려한 비상이다. 올해 한 단계 더 도약했다는 평가다. 리그를 넘어 한국 야구를 대표하는 타자로 우뚝 섰다. 135경기에 출전해 타율 0.308(496타수 153안타) 45홈런 118타점 120득점 등을 때려냈다. 가장 돋보이는 대목은 단연 장타다. 샘 힐리어드(44홈런)를 제치고 데뷔 첫 홈런왕에 올랐다. 아시안게임 대표팀 차출로 약 2주간 자리를 비웠음에도 선두 자리를 놓치지 않았다. 장타율(0.647)까지 더해 2관왕에 올랐다. 부상 위험을 줄이고자 도루를 자제하는 대신, 방망이에 집중한 결과다.

치열한 경쟁을 뚫고 왕좌에 올라 더욱 의미가 싶었다. 2년 전엔 사실상 적수가 없었다. 유효 투표 101표 가운데 95표를 독식했다. 올해는 다르다. 강력한 경쟁자가 존재했다. 우완 투수 곽빈(두산)이다. 34표(2위)를 얻었다. 27경기 161이닝을 소화하며 11승7패 평균자책점 2.24를 마크했다. 유일하게 2점대 평균자책점을 작성했다. 최고의 닥터K(탈삼진 197개·1위)로도 자리매김했다. 곽빈은 “(2026시즌 활약이) 우연이 아님을, 내년에도 증명할 수 있도록 열심히 하겠다”고 소감을 전했다. 이어 “믿을 수 있는 투수, 아들이 되겠다. 고생하는 와이프에게도 고맙다”고 결혼 소식을 밝혔다.

생애 단 한 번 받을 수 있는 신인왕은 포수 허인서(한화)에게로 돌아갔다. 92표를 싹쓸이했다(득표율 67.6%). 그만큼 강렬했다. 130경기서 안방을 지키며 타율 0.283(407타수 115안타), 20홈런 79타점을 신고, 새 공격형 포수의 등장을 알렸다. 수비에서도 발군의 실력을 뽐냈다. 앞서 포수 부문 수비상도 수상했다. 도루저지율 32.9%로, 100이닝 이상 소화한 포수 가운데 가장 높은 수치다. 무엇보다 굳건했던 포수 양강체제(삼성 강민호-두산 양의지)를 깼다는 부분이 고무적이다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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