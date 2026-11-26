사진=SM엔터테인먼트

엑소의 새 유닛 엑소-카이세훈(EXO-KASE)이 정식 데뷔 전부터 티켓 파워를 입증했다.

엑소-카이세훈은 오는 12월1일 첫 번째 미니앨범 ‘웨이킹 업 더 시티(Waking Up The City)’를 발매하고 내년 1월부터 팬콘 투어 ‘사일런트 시티(SILENT CITY)’에 나선다.

특히 투어의 시작점인 서울 공연은 티켓 예매 오픈과 동시에 전 회차 전석 매진을 기록했다. 이에 힘입어 1회차 공연을 추가, 내년 1월8~10일 사흘간 서울 고려대학교 화정체육관에서 총 3회에 걸쳐 공연을 펼친다.

추가된 1월8일 서울 공연의 티켓 예매는 멜론티켓을 통해 진행된다. 엑소 공식 팬클럽 엑소엘(EXO-L) 멤버십 회원을 대상으로 오는 30일 국내 선예매, 12월2일 글로벌 선예매를 진행하며 3일 일반 예매가 열린다.

글로벌 팬들의 호응에 힘입어 투어 개최 지역도 확대됐다. 당초 예정된 서울, 쿠알라룸푸르, 마카오, 자카르타, 도쿄, 방콕, 타이베이, 마닐라에 홍콩이 추가되면서 아시아 총 9개 지역에서 팬들과 만나게 됐다.

엑소-카이세훈은 카이와 세훈이 결성한 엑소의 새로운 유닛이다. 강렬한 매력의 카이와 시크한 매력의 세훈이 함께 선보일 음악과 퍼포먼스에 기대가 모인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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