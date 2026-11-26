사진=김두홍 기자

마법사들이 한 시즌 동안 그라운드에 새긴 발자취가 트로피에 고스란히 담겼다.

프로야구 KT는 26일 서울 롯데호텔 월드서 열린 2026 신한 SOL KBO 시상식서 10개 구단 중 가장 많은 개인 투타 타이틀 5개를 수확했다. ‘장안문 지킴이’ 고영표(다승)를 필두로 소형준(승률), 스기모토 코우키(홀드), 최원준(득점), 샘 힐리어드(타점)가 주인공이다.

한국시리즈(KS) 준우승의 아쉬움은 남았으나 정규리그서 내디딘 발걸음엔 분명한 의미가 있었다. 지난해 6위(71승5무68패)에 그쳤던 KT는 올해 창단 최다인 90승(5무49패)을 마크했다. 2000년 현대(91승), 2016년과 2018년 두산(이상 93승)에 이어 역대 네 번째 단일 시즌 90승 달성이다.

이뿐만이 아니다. 5년 만에 정규리그 1위를 확정한 지난달 5일엔 창단 처음으로 한 시즌 홈 관중 100만명도 돌파했다. KT서 데뷔해 프로 13년 차에 생애 첫 개인 타이틀을 거머쥔 고영표는 “내 인생에 이렇게 큰 상을 받을 줄 몰랐다. KT에 입단하고 KT 팬들을 만난 것이 가장 큰 행복이고, 행운이다. 팬들의 응원 덕분”이라며 감격스러워했다.

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토종 선발들이 중심을 잡았다. 고영표는 15승을 거두며 임찬규(LG)와 다승 공동 1위에 올랐고 소형준은 10승3패로 승률왕(0.769)을 차지했다. 불펜에선 스기모토가 팀 최다인 73경기에 등판해 25홀드를 올렸다. 아시아쿼터 선수로는 처음 개인 타이틀을 품은 것. 그는 일본프로야구(NPB) 소프트뱅크 호크스의 육성 드래프트 3순위 지명을 받아 내년부터 일본서 뛴다.

올 시즌 타선의 힘도 빼놓을 수 없다. 간판타자 강백호(한화)의 이적에도 팀 타율은 지난해 0.253(리그 9위)서 올해 0.286(1위)으로, 득점은 648점(7위)서 825점(1위)으로 뛰었다. 자유계약선수(FA)로 합류한 최원준이 공격의 물꼬를 텄다. 역대 국내 타자 한 시즌 최다인 208안타를 때려내며 125차례 홈을 밟았다.

최원준이 만든 기회를 거포 힐리어드가 해결했다. 44홈런을 터뜨리며 139타점을 쓸어 담았다. KT 외국인 타자의 개인 타이틀 획득은 2020년 멜 로하스 주니어 이후 6년 만이다.

한편 KT는 힐리어드와 재계약을 추진 중이다. 타점왕을 붙잡고 홀드왕의 빈자리를 메워야 하는 겨울이다. 지난겨울만큼이나 구단의 안목이 중요해졌다.

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김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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