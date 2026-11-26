YG엔터테인먼트가 장애인과 이동약자의 공연 접근성 향상에 기여한 공로를 인정받았다.

YG는 ‘2026 CSR 필름 페스티벌 어워드’에서 과학기술정보통신부 장관상을 수상했다고 26일 밝혔다.

올해 15회를 맞은 ‘CSR 필름 페스티벌 어워드’는 사회적 가치 창출에 기여한 기업의 사례를 공유하고 격려하는 ESG·사회공헌 분야 행사다. YG는 장애인과 이동약자의 정보 격차 해소를 위한 디지털 접근성 구축부터 오프라인 관람 환경 개선까지 공연 접근성을 높이고 그 과정을 영상으로 담아낸 공로를 인정받았다.

YG는 2023년부터 공연 접근성 개선 작업을 지속해 왔다. 지난해에는 사회복지법인 따뜻한동행과 공연 접근성 향상 프로젝트 ‘유니버설 스테이지’ 업무협약을 체결하며 정보·환경·이동 전반을 아우르는 관람 지원 체계를 구축했다.

고양종합운동장 휠체어석에 고유 좌석번호를 부여하고 시야를 가리던 철제 난간을 투명 유리로 교체했다. 장애인 화장실에는 직관적인 안내 문구와 픽토그램을 적용했다. 이동 지원 전담 스태프를 배치하는 한편 ‘접근성 지원 부스’를 통해 장애 특성과 필요에 따른 보조기구 및 물품도 대여했다.

수상 영상에는 관객이 공연을 예매하고 관람하는 전 과정에서 마주하는 장벽을 해소하기 위한 이러한 노력들이 담겼다.

영상에 참여한 한 장애인 관객은 “접근성 지원 부스가 있는 공연에 처음 왔는데, 도착부터 관람까지 모든 면에서 존중받는다는 느낌을 받았다”며 “이런 지원이 많아져 다양한 장애 유형을 가진 분들이 소외되지 않고 동등하게 공연 문화를 누릴 수 있기를 바란다”고 전했다.

YG는 소속 아티스트의 공연 현장에서 축적한 접근성 개선 노하우와 외부 전문기관과의 협력 체계를 바탕으로 향후 인프라가 열악한 소규모 공연예술시설의 관람 환경 개선까지 지원 범위를 확대할 계획이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]