앤드마크 제공

배우 하도권이 ‘재혼 황후’ 시청자들을 향해 마지막 인사를 건넸다.

하도권은 지난 25일 최종회를 끝으로 막을 내린 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’에서 나비에(신민아)의 오빠이자 트로비 공작가의 장남 코샤르 역으로 활약했다.

코샤르는 거침없는 매력의 소유자로, 여동생을 향해서는 각별한 애정을 지닌 인물이다. 나비에 앞에서는 장난기 넘치는 다정한 오빠인 반면, 주변에 위협적인 인물이 나타나면 강렬한 카리스마로 압도한다.

하도권은 특유의 능청스러운 연기와 묵직한 존재감으로 코샤르의 개성을 살려냈다. 특히 나비에를 향한 진심 어린 가족애를 설득력 있게 그려내며 극의 몰입도를 높였다.

하도권은 소속사 앤드마크를 통해 “긴 시간 동안 재혼 황후를 촬영하며 체코와 제주도 등 여러 곳을 다닌 모든 순간이 좋은 추억으로 남았다”며 “조수원 감독님과 함께한 촬영 현장은 언제나 즐겁고 행복했다. 덕분에 긴 여정을 잘 마무리할 수 있었고, 감독님께 진심으로 감사드린다”고 밝혔다.

이어 “재혼 황후의 모든 이야기가 공개된 만큼 앞으로도 많은 관심과 사랑 부탁드린다”며 “저 역시 좋은 작품으로 다시 한번 찾아뵙도록 하겠다”고 전했다.

한편 재혼 황후를 마무리한 하도권은 뮤지컬 ‘닥터 두리틀’로 관객을 만난다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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