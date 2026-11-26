프로야구 LG 구본혁이 26일 서울 송파구 롯데호텔월드 크리스탈볼롬에서 열린 '2026 SOL KBO 시상식' 에서 ADT캡스 KBO 수비상 유틸리티부문을 수상한 뒤 소감을 발표하고 있다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

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