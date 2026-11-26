크래프톤 제공

배틀그라운드 모바일의 글로벌 최상위 e스포츠 대회인 ‘2026 배틀그라운드 모바일 글로벌 챔피언십(2026 PMGC)가 막을 올렸다.

크래프톤은 튀르키예 이스탄불에서 오는 27일까지 이틀간 2026 PMGC의 건틀릿 스테이지가 펼쳐진다고 26일 밝혔다.

올해 대회에는 전 세계 39개 팀이 출전하며, 총상금 규모는 300만 달러에 달한다. 경기는 건틀릿 스테이지와 그룹 스테이지, 라스트 찬스 순으로 진행된다. 각 단계를 거쳐 선발된 16개 팀이 그랜드 파이널에서 최종 우승을 놓고 맞붙는다.

건틀릿 스테이지에는 지역별 및 국제 대회에서 출전 자격을 얻은 16개 팀이 나선다. 이 가운데 상위 6개 팀은 그랜드 파이널 진출을 확정한다. 나머지 10개 팀에는 그룹 스테이지에서 결승행을 다시 노릴 기회가 주어진다.

그룹 스테이지는 29일부터 12월 3일까지 열린다. 총 32개 팀이 두 개 조로 나뉘어 경기를 치르며, 각 조에서 상위 3개 팀이 그랜드 파이널에 직행한다. 중위권에 자리한 16개 팀은 12월 5일과 6일 열리는 라스트 찬스에서 남은 결승 진출권을 두고 승부를 벌인다. 이 단계에서는 3개 팀이 추가로 그랜드 파이널에 오른다. 앞선 경기에서 진출을 확정한 15개 팀에 개최국 튀르키예 대표 1개 팀이 더해져 최종 16개 팀이 우승 경쟁을 펼친다.

한국에서는 농심 레드포스와 키움 DRX, 디플러스 기아 등 세 팀이 출전한다. 농심 레드포스는 배틀그라운드 모바일 인도 인터내셔널 컵 2026(BMIC 2026)에서 우승하며 건틀릿 스테이지 출전권을 따냈다. 이와 함께 대한민국 e스포츠 리그(KEL)와 펍지 모바일 프로 시리즈(PMPS) 시즌 1·2에서도 우승을 차지했다. BMIC 2026에서 각각 준우승과 3위를 기록한 키움 DRX, 디플러스 기아는 그룹 스테이지부터 대회에 합류한다.

국내 팬들이 한국팀을 응원하며 참여할 수 있는 시청자 이벤트도 마련됐다. 대회가 진행되는 동안 한국팀의 경기 결과와 방송 시청 기록을 토대로 빙고판을 완성하면 경품 추첨에 응모할 수 있다. 당첨자에게는 상품권과 기프트카드, 기프티콘 등이 제공된다.

한국어 중계는 유튜브 펍지 모바일 이스포츠 KR 채널을 통해 시청할 수 있다. 치지직과 틱톡, SOOP에서도 경기가 함께 생중계될 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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