[사진제공=요구르트스튜디오]

가수 진진경이 장윤정의 ‘버팀목’을 자신만의 감성으로 재해석한다.

진진경은 오는 28일 리메이크 신곡 ‘버팀목’을 발매한다. 작곡가 듀오 알고보니혼수상태와 함께하는 네 번째 리메이크 시리즈다.

2022년 발매된 장윤정의 미니앨범 타이틀곡 ‘버팀목’은 고난과 시련으로 가득한 인생길에서 묵묵히 곁을 지켜준 소중한 사람들에 대한 감사와 사랑을 담은 발라드 트로트 곡이다. 박서진, 전유진, 이소나 등 여러 가수가 재해석하며 꾸준히 사랑받아 왔다.

진진경의 리메이크 버전은 섬세한 피아노 선율로 시작해 중국 전통 현악기 얼후(二胡)의 아련한 음색을 더하며 동양적인 정서를 살렸다. 후렴구에서는 진진경의 애절한 보컬과 풍성한 코러스, 웅장한 스트링 선율이 어우러져 곡에 담긴 그리움과 감사의 감정을 극대화했다.

알고보니혼수상태가 트로트 특유의 섬세한 기교와 깊은 감정 표현, 뛰어난 호흡 조절이 요구되는 고난도 곡으로 평가한 만큼 진진경은 특유의 유연한 표현력과 안정적인 가창력으로 곡을 소화했다. 절제된 감정 표현을 통해 원곡과는 또 다른 울림을 전한다.

중국 SNS 플랫폼 도우인에서 140만 팔로워를 보유한 진진경은 한국 가요를 자신만의 감성으로 재해석하며 인기를 얻었다. ‘빗물에 빗물에’, ‘가슴에 사는 사람’을 비롯해 다양한 드라마 OST와 리메이크 음원을 발표하며 국내에서도 활발한 음악 활동을 이어가고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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