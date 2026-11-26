사진=김두홍 기자

“매 타석 함께해주신 팬들에게 이 영광을!”

외야수 구자욱에게 2026년은 오래도록 기억에 남을 듯하다. 꿈꿔왔던 많은 것들을 이뤘다. 생애 첫 우승 반지를 꼈다. 성치 않은 다리로 투혼을 발휘, 한국 시리즈 최우수선수(MVP)에까지 올랐다. 사자군단의 주장이자 리그를 대표하는 타자로서 자신의 가치를 온전히 증명했다. 26일 서울 롯데호텔 월드에서 열린 ‘2026 신한 SOL KBO 시상식’에서도 위엄을 과시했다. 벨벳 재질의 양복, 여기에 보타이로 포인트를 주고 등장했다. 구단 관계자들은 파란 꽃을 준비해 시선을 끌었다.

화려한 성적표다. 구자욱은 2026시즌 정규리그 114경기에서 타율 0.371(420타수 156안타) 15홈런 88득점 등을 올렸다. OPS(출루율+장타율)가 1.039에 달했다. 타격 2관왕이다. 첫 KBO리그 타격왕을 거머쥔 데 이어 출루율(0.458) 부문에서도 가장 뛰어난 수치를 작성했다. 큰 경기에서도 강한 면모를 자랑했다. 한국시리즈(KS) 5경기에 나서 타율 0.500, 6타점을 홀로 책임졌다. 정규리그 막판 햄스트링 부상을 당해 포스트시즌(PS) 출전 여부조차 불투명했던 것을 떠올리면 더욱 놀랍다.

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감회가 새로울 듯하다. 구자욱은 2010년대 삼성 왕조를 경험한 마지막 세대다. 2015시즌 처음 1군 무대를 밟았다. 116경기서 타율 0.349, 11홈런 등을 기록, 신인왕을 차지했다. 승승장구하는 구자욱과는 달리, 삼성은 내리막길을 걷기 시작했다. 그해 KS서 고배를 마신 데 이어 2024년에도 고개를 숙였다. 길어지는 기다림. 구자욱은 앞서 친필 편지로 “내가 삼성 왕조를 끊은 원인이 아닐까 속상하기도 했다”고 밝히기도 했다. 막내서 어엿한 캡틴이 된 구자욱은 그렇게 새 시대를 열었다.

수확의 계절. 어쩌면 이제부터가 진짜다. 이날 구자욱은 가장 뜨거운 관심을 받았다 해도 과언이 아니다. 이번 겨울 자유계약(FA) 시장을 뒤흔들고 있는 주인공이기 때문이다. 향후 행선지에 대한 궁금증이 크다. 원소속팀 삼성이 총력을 기울이고 있는 가운데 SSG, 두산 등이 가세, 치열한 영입전을 벌이고 있다. 해외진출 가능성까지도 열어둔 상태다. 미국 메이저리그(MLB) 사무국은 지난 20일 구자욱에 대한 신분조회를 요청했다. 수요가 많을수록 몸값이 높아지는 건 당연한 일이다.

개장(17일) 후 첫 공식 나들이였다. 그 어느 때보다 스포트라이트가 쏟아질 수밖에 없었다. 구자욱은 “2014년에 퓨처스(2군) 타격상을 받았다. 12년 만에 이 자리에서 타격상을 차지하게 됐다. 2군 선수들도 포기하지 않으면 이 자리에 설 수 있다는 걸 보여준 것 같아 기쁘다”고 웃었다. 그러면서 “사실 FA라는 특수한 시기에 있다 보니, 말 한마디 행동 하나가 조심스럽다. 팬 분들에게 충분히 표현하지 못한 것 같아 죄송하다. 마음속에 항상 감사함을 가지고 있다”고 마음을 표했다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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