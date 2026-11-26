투컷. 출처=투컷 SNS

그룹 에픽하이 투컷이 가수 존박의 디스랩에 발끈해 웃음을 안겼다.

25일 투컷은 자신의 소셜미디어를 통해 "왜 나야?!"라는 제목의 짧은 영상을 공개했다. 영상 속에는 존박의 디스랩 영상을 보는 투컷의 모습이 담겼다.

존박의 랩을 유심히 듣던 그는 "나 마흔 다섯이야! 내 친구들은 지금 교장 선생님이야", "XX 잘한다 잘한다 했더니", "만난 적이 없는데!" 등의 격한 반응을 보였다. 이어 "아이씨 꺼!"라며 영상 재생을 중단해 웃음을 유발했다.

출처=유튜브 채널 '존이냐박이냐' 화면 캡처

앞서 이날 유튜브 채널 '존이냐박이냐'에는 "To. 투컷 (Tukutz)"이라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 영상에는 투컷을 향한 존박의 디스랩이 담겼다. 특히 "시간이 약이라던데 형은 정반대. 세월의 어퍼컷 그대로 맞았네", "내 머리도 큰 편인데 형 비율은 똥망", "아니 근데 사실 정식이 형은 정말 좋은 사람. 누구보다 따뜻하고 배려깊은 멋있는 사람, 그 이름은 바로 코드 쿤스트" 등의 가사가 눈길을 끌었다.

랩을 마친 존박은 갑자기 무릎을 꿇고 앉아 "사실 제가 너무 존경하는 선배님이고 정말 좋아하는 DJ이자 프로듀서, 우리 투컷 형님 맞디스해달라. 죄송하고 감사하다"고 덧붙여 웃음을 더했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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