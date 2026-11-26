전 세계적으로 인기를 끈 판타지 영화 ‘헝거게임’ 시리즈가 새로운 이야기로 돌아왔다. 신작 ‘헝거게임: 50번째 추첨의 날’은 시리즈의 여섯 번째 작품이자, 기존 이야기가 시작되기 24년 전 이야기를 다룬 프리퀄이다.

흥행도 순조롭다. 개봉 첫날 2만75명의 관객이 몰리며 박스오피스 3위에 올랐고, CGV 골든에그지수 90%를 기록하는 등 관객 호평도 이어지고 있다.

영화는 16번째 생일을 맞은 주인공 헤이미치(조셉 자다)의 아침으로 시작된다. 그러나 그는 생일임에도 마냥 기뻐할 수 없었다. 독재 정부가 해마다 10대 아이들을 추첨으로 뽑아 최후의 1명이 남을 때까지 싸우게 하는 '헝거게임'의 참가자를 정하는 날이기 때문이다.

50회째를 맞은 이번 게임은 특별 룰이 적용돼, 평소의 두 배인 48명이 경기장에 오른다. 추첨에 앞서 헤이미치는 연인과 함께 시간을 보내며 불안을 달래지만, 결국 참가자로 뽑히며 죽음의 게임에 나서게 된다.

가족들과의 눈물겨운 이별도 잠시 헤이미치는 경기가 열리는 수도 캐피톨로 향한다. 그곳에서 그는 같은 처지의 참가자 앰퍼트(퍼시 대그스)를 만나고, 아이들의 목숨을 구경거리로 삼는 정부에 맞서 게임 자체를 멈춰 세울 계획을 세운다.

이번 작품은 기존 시리즈에서 비밀에 싸여 있던 헤이미치의 과거를 풀어내며, 그가 어떻게 헝거게임에 맞서는 인물이 됐는지 설득력 있게 그려냈다. 무엇보다 48명이 동시에 뒤엉킨 경기장 속 생존 장면은 러닝타임 내내 긴장감을 놓지 않게 했다.

다만 쉴 틈 없이 이어지는 추격과 도주 장면을 보며 배우들의 발목 건강이 우려되기도 했다. 게임의 참가자들은 울퉁불퉁한 숲길과 비탈을 전력으로 달리고, 추격자를 피해 급히 방향을 틀거나 높은 곳에서 뛰어내린다.

이러한 동작은 순간적으로 발목에 강한 충격과 비틀림을 가해 부상 위험을 높인다. 특히 발을 헛디디거나 착지 과정에서 균형을 잃으면 발목을 심하게 접질릴 수 있다.

특히 이때 주의해야 할 부상이 ‘발목 염좌’다. 발목 염좌는 관절을 지탱하는 인대가 과도하게 늘어나거나 찢어지는 손상으로, 주로 발목이 안쪽으로 꺾이면서 바깥쪽 인대에 발생한다. 손상 직후에는 발목이 붓거나 멍이 들고, 발을 디딜 때마다 통증이 나타난다.

흔한 부상이라 가볍게 넘기기 쉽지만, 손상된 인대가 충분히 회복되지 않은 상태에서 활동을 재개하면 발목을 반복해서 접질리는 ‘만성 발목 불안정증’으로도 이어질 수 있다. 나아가 관절 연골 손상이나 발목 관절염 위험까지 높아질 수 있어 초기부터 적절한 치료와 관리가 중요하다.

발목 염좌 치료에는 증상과 손상 정도에 따라 다양한 치료법이 활용된다. 그중 한의학에서는 침·약침, 한약 처방 등을 병행하는 한의통합치료로 통증 완화와 회복을 돕는다. 특히 한약재 유효성분을 경혈에 주입하는 약침치료는 발목 인대의 염증과 통증을 완화해 증상 개선에 효과적이다.

실제 자생한방병원 ‘신바로 약침’이 발목 염좌 치료에 효과적이라는 연구 결과가 ‘대한한방내과학회지(The journal of Internal Korean Medicine)’에 게재되기도 했다. 연구팀은 병원에 내원한 발목 염좌 환자를 대상으로 신바로 약침 치료를 실시했다.

그 결과, 환자들의 통증숫자평가척도(NRS; 0~10)가 신바로 약침 시술 전 6.56±1.50에서 1회 시술 후 3.87±2.11로 개선된 것을 확인했다. 최종 치료 후에도 통증이 거의 사라진 1.34±0.97까지 감소해 통증 개선 효과를 확인할 수 있었다.

영화 속 헤이미치는 끊임없는 추격과 위협 속에서 살아남기 위해 사투를 벌이지만, 현실 속 우리의 발목은 반복되는 충격과 무리한 움직임에 쉽게 손상될 수 있다.

스크린 속 긴박한 생존 경쟁은 재미로 즐기되, 일상에서 발목을 접질린 뒤 통증이나 부기가 지속된다면 단순한 부상으로 넘기지 말고 조기에 정확한 진단과 적절한 치료를 받는 것이 바람직하다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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